Las mujeres directivas, un caso mayoritario en las ocho cátedras del Campus de Ferrol

De izquierda a derecha: Lucía Santiago (cátedra Avelino Llago), Maripaz Mateo (Epifanio Campo), Ana Álvarez (Cosme Álvarez de los Ríos) y Alicia Munín (Jorge Juan) Daniel Alexandre

Seis de las ocho cátedras existentes en el Campus Industrial de Ferrol están dirigidas por mujeres, profesionales que, como cualquiera, transitan durante todo el año sus caminos más allá del día de ayer, en el que por una parte se reivindicó la participación social de estas en todo tipo de espacios y a todos los niveles, incluyendo por supuesto los puestos directivos. Algunas de estas responsables de la Universidade da Coruña –UDC–, incluyendo a la más veterana, que asumió el puesto en 2017, y la de más reciente incorporación, en este mismo 2026, dan cuenta de su experiencia en este cargo particularmente vinculado a la transferencia de conocimiento y a la relación de la universidad con el resto de la sociedad.

Los resultados de todo el trabajo de investigación y docencia que se realiza desde las universidades debería traducirse en un impacto real y, en el área de Ferrol, como campus de especialización industrial, esta misión se convierte en estratégica al ser esencial la conexión directa del tejido productivo e institucional.

Entre las medidas que se llevan a cabo para su concreción se encuentra el fortalecimiento de las cátedras de universidad y empresa, que posibilitan desarrollar actividades de formación y de divulgación o esa transferencia de conocimiento en ámbitos de interés común para la UDC y las entidades colaboradoras en cuestión.

La cátedra Avelino Llago, que surge de la colaboración con la empresa Gabadi, es la última en haberse constituido, el pasado mes de febrero, incorporando como primera directora a Lucía Santiago, profesora de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–. Esta es una de las personas comprometidas con la utilidad de este tipo de colaboraciones, que, como sus homólogas, se acaba de embarcar en un puesto realmente heterogéneo, con funciones que van desde la gestión económica hasta la organización de eventos, pasando por otras tareas como las de protocolo con autoridades.

La conmemoración del 8-M en el Campus de Ferrol hace autoanálisis del III Plan de Igualdade da UDC Más información

Implicadas

Lucía Santiago ya estuvo alrededor de seis años dedicada a dos proyectos en los que trataba de “casar la necesidad de la industria con lo académico”, que es precisamente a lo que se dedica ahora como directora de la cátedra Avelino Llago, que cuenta con medidas concretas previstas como por ejemplo que “la empresa [Gabadi] se va a encargar de aportar formación específica al alumnado”. Este aspecto es esencial en su sector, ya que la “del ingeniero naval es muy genérica”, explica. “Es igual que hacer un edificio, pero flota: tienes que tener en cuenta gestión de residuos a bordo, instalación eléctrica, aire acondicionado, etc.”.

Con este nuevo cargo, la profesora de la EPEF aporta su granito de arena a la visibilización de las mujeres en “un sector totalmente masculino”, algo que constata en cada evento al que asiste, de la misma manera que destaca que, en el naval, “no hubo relevo generacional”. En relación con esto, su nombramiento es todavía más reseñable teniendo en cuenta el estigma desde el que parte “al ser joven y mi apariencia, me juega mucho en desventaja” a la hora de asumir su autoridad, según su experiencia en otros puestos.

Nace la cátedra Avelino Llago de la colaboración entre la Universidad y Gabadi Más información

En señalar la masculinización del sector coincidió Ana Álvarez, la más veterana dentro de las mujeres directoras de cátedras en el Campus de Ferrol, que se ocupa de la Cosme Álvarez de los Ríos (en colaboración con Navantia) desde su fundación, en 2017. Partiendo de sus propias vivencias como ingeniera naval con una amplia experiencia, que llegó incluso a trabajar en ambientes completamente diferentes como en un astillero en Corea, desarrolla su labor con la mente puesta en esta cuestión de género pero también en otras problemáticas sociales, como la inclusión de personas con diversidades funcionales en la labor divulgativa, que se realiza aprovechando la página web como repositorio de las conferencias organizadas.

Alicia Munín tomó posesión el año pasado como directora de la cátedra Jorge Juan, nacida de la colaboración con la Armada, y que tiene la particularidad de turnarse el cargo entre las dos instituciones cada curso. En este caso, se centra mucho más en la parte de los eventos divulgativos, de manera que la meta principal es hacer accesibles temáticas que habitualmente se abordan desde una perspectiva más teórica. Así, se trata de “aportar, desde la UDC, otra óptica” complementando a la de la mitad del proyecto, con el objetivo de acercar al público general temas tan distintos como el que se trató en el último encuentro, la semana pasada, sobre genética, o el próximo, que girará en torno al patrimonio histórico, según avanzó.

La profesora e investigadora Alicia Munín asume la dirección de la cátedra Jorge Juan Más información

A diferencia de las otras tres directoras, que son ingenieras, Maripaz Mateo es doctora en Química por la Universidad de Málaga y dirige la Epifanio Campo (en colaboración con Grupo Rodonita) desde el inicio, en 2019. “Teníamos prevista la inauguración de la cátedra justo cuando empezó el confinamiento”, recuerda, por lo que, aunque los comienzos no fuesen como se esperaba, siete años después está más cerca el principal objetivo, “poner en marcha un centro de interpretación de residuos industriales aquí”, en el Campus de Ferrol: “sería el primero en Galicia que tendría esas características”, apunta.

El sector en el que se enmarca esta cátedra, el de la gestión de residuos, dista del naval en que en la empresa, al menos en la parte de laboratorio y control de calidad, “la mayoría son mujeres”, incluyendo puestos de responsabilidad. De la misma manera, en la tercera edición de los Premios de Divulgación Científica Epifanio Campo se galardonó, en febrero, a tres alumnas: Paloma Funes García, Blanca Fernández Amado y Carla Pérez Paz. “Sus propuestas audiovisuales sobre temas de medioambiente y sostenibilidad eran las mejores”, valora Maripaz Mateo.

La propuesta audiovisual de Paloma Funes gana el III Premio de Divulgación Científica Más información

Completan las seis de las ocho cátedras del Campus con dirección femenina Sonia Zaragoza, de Protección Civil e Xestión de Emerxencias (en colaboración con la Mancomunidade de Concellos da Comarca), y Rocío Ameneiros, de Diócese de Mondoñedo-Ferrol e Universidade da Coruña.

Evaluación

En un período de 10 años, de 2014 a 2024, no se observan cambios significativos en los porcentajes de mujeres y hombres que forman parte del profesorado del Campus Industrial de Ferrol o del Persoal Técnico, de Xestión y de Administración e Servizo. Sin embargo, los datos pueden resultar reveladores atendiendo a los puestos directivos. Entre estos destacan los de vicerrector/a, que desde 2012 han sido de­sempeñados por mujeres: Araceli Torres Miño (hasta 2020), María Jesús Movilla Fernández (2020-2024) y Ana Isabel Ares Pernas (2024-2030).

Asimismo, resalta que, no obstante, actualmente todos los cargos de dirección de las escuelas y facultades del área están ocupados por hombres, algo que ocurre históricamente en la EPEF, la EUDI (Escola Universitaria de Deseño Industrial) y la Facultade de Ciencias do Traballo. Sin embargo, se trata de una excepción en el caso de Enfermaría e Podoloxía, ya que desde 2011, cuando pasó de ser escuela a facultad, estuvieron a cargo tres mujeres (Nuria Varela Leal, Natalia Sobrido Nieto y Emma Rodríguez Maseda), antes de entrar el actual responsable, Pedro Gil Manso.

Para terminar el análisis, entre las cuatro vicegerencias que hubo desde que se creó el puesto en 2004, la mitad, además de ser las más recientes, corresponden a María José Brión y María Jesús Caínzos.