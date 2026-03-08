La conmemoración del 8-M en el Campus de Ferrol hace autoanálisis del III Plan de Igualdade da UDC

La Asociación Sociocultural ASCM fue protagonista en el acto conmemorativo del 8-M de 2025 Cedida

El acto conmemorativo del 8-M en el Campus Industrial de Ferrol se celebra este lunes 9, a las 11.00 horas, en la sala anexa al salón de actos Concepción Arenal.

La vicerrectora de Igualdade e Diversidade, Cristina López, inaugurará un encuentro en el que la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, será la encargada de la lectura del manifiesto de la Universidade da Coruña –UDC–.

A continuación intervendrá la subdirectora de la Oficina de Igualdade de Xénero, María José Abad, que dará cuenta de la evaluación intermedia del III Plan de Igualdade da UDC 2024-2027, correspondiente al primer bienio, además de exponer cuáles son los retos que quedan pendientes para el período de los próximos dos años.