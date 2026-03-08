Mi cuenta

Día de las Mujeres

La conmemoración del 8-M en el Campus de Ferrol hace autoanálisis del III Plan de Igualdade da UDC

El acto, en el que se leerá el manifiesto y se evaluará el período de 2024-2027, tendrá lugar este lunes 9

Redacción
08/03/2026 13:50
La Asociación Sociocultural ASCM fue protagonista en el acto conmemorativo del 8-M de 2025
Cedida
El acto conmemorativo del 8-M en el Campus Industrial de Ferrol se celebra este lunes 9, a las 11.00 horas, en la sala anexa al salón de actos Concepción Arenal.

La vicerrectora de Igualdade e Diversidade, Cristina López, inaugurará un encuentro en el que la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, será la encargada de la lectura del manifiesto de la Universidade da Coruña –UDC–.

A continuación intervendrá la subdirectora de la Oficina de Igualdade de Xénero, María José Abad, que dará cuenta de la evaluación intermedia del III Plan de Igualdade da UDC 2024-2027, correspondiente al primer bienio, además de exponer cuáles son los retos que quedan pendientes para el período de los próximos dos años.

La Asociación Sociocultural ASCM fue protagonista en el acto conmemorativo del 8-M de 2025

