La ‘Almirante Juan de Borbón’ se ejercita en el mar del Norte en el ‘Dynamic Guard’

Las fragatas 'Cristóbal Colón' y 'Castilla' en el Dynamic Guard Cedida

La Armada informó de que una de las unidades con base en Ferrol que permanece desplegada como es la ‘Almirante Juan de Borbón’ ha estado operando en aguas noruegas del mar del Norte junto a otras de Alemania y Francia, desarrollando el ejercicio ‘Dynamic Guard’, una actividad avanzada centrada en la defensa y la disuasión en el ámbito de la guerra electrónica.

El objetivo de este ejercicio, que ha estado liderado por el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’, ha sido reforzar la capacidad de las fuerzas aliadas para operar en un entorno electromagnético disputado, que busca garantizar la seguridad marítima y la estabilidad regional.

A bordo del ‘Castilla’ se embarcó un sistema Tracsvan —que desempeña un papel esencial como plataforma avanzada de transmisión y gestión de señales radioeléctricas y electrónicas—, que ha permitido la generación, análisis y control del entorno electromagnético en tiempo real. Esa capacidad es clave para la creación de una burbuja de protección en torno a la agrupación naval, que garantiza la continuidad de mando y control en un escenario sometido a interferencias deliberadas y amenazas simuladas de ataque electrónico.

Asimismo, la protección del ‘Castilla’ se ha reforzado con un dispositivo multinacional conformado por los buques actualmente integrados en el Grupo Naval Permanente de la OTAN (SNMG1): la citada fragata ‘Almirante Juan de Borbón’, la alemana ‘Sachsen’ y la francesa ‘Commandant Blaison’. Todas han integrado sus sistemas de combate para desarrollar un esquema de defensa aérea y electrónica.