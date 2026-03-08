La abogacía ferrolana reactiva las movilizaciones por un “turno de oficio digno”

Imagen de archivo de una protesta efectuada el pasado año Cedida

La mayoría de la abogacía ferrolana que trabaja en el turno de oficio se ha mostrado en contra de la decisión “unilateral” de la Xunta de prorrogar el baremo de percepciones del servicio de justicia gratuita. Según informa Marea Negra, más del 90% de las personas que participaron en la consulta rechaza la medida y apoya la reactivación de una huelga que, a veces más patente y otras menos, está abierta desde hace más de dos años.

La portavoz del colectivo, Ana Rosa Pena, criticó la actitud del gobierno autonómico de levantarse de la mesa “cuando la decana del colegio de abogados de Ourense elaboró una propuesta de baremo muy aceptable”. En concreto, se reclamó un presupuesto anual de seis millones para toda Galicia, que duplicaría el que ahora mismo está en vigor tras la extensión publicada en el Diario Oficial de Galicia el pasado 23 de febrero.

“El conselleiro se ha negado hasta el momento a recibir al decano del Consello da Avogacía Galega”, que impulsó una consulta en la que se preguntaba a los letrados. “De momento, tanto en Ourense como en Santiago, en Lugo y en Ferrol el no es rotundo”, subraya Ana Rosa Pena.

Protestas

La publicación de la prórroga dio lugar a una asamblea de Marea Negra en la que, como principal medida, se acordó la reactivación de la huelga y la reanudación de las movilizaciones. Pena explica que el último informe del Observatorio estatal del Servicio de Justicia Gratuita revela que el número de abogados del turno de oficio cayó en 2025 un 5% mientras que el número de asuntos se mantiene al alza desde 2019, con un 15% más.

“No tenemos ningún derecho laboral, por lo que es urgente que se elabore un Estatuto Básico –ya haya propuestas hechas, como la del sindicato Venia– que supondrá no solo una mejora evidente para el justiciable, sino también para los letrados y letradas que prestan este servicio, pues actualmente no tenemos seguro de accidente ni médico y tampoco a baja laboral, porque, en caso de enfermedad, te sacan del sistema, pues no existe cobertura”.

En ese sentido, Ana Rosa Pena reconoce que se han dado pasos en el movimiento reivindicativo y celebra el hecho de que “por primera vez una decana surgida de Marea Negra le echa un pulso a la Xunta, algo que jamás hizo el Consello hasta este momento, arrastrado por el movimiento y el sindicato Venia, cuya secretaria general, Belén García, ha puesto la huelga al servicio del Consejo General de la Abogacía Española y, por lo tanto, del Consello da Avogacía Galega”.

“No soportamos más esta situación. Llevamos décadas de turno de oficio y lo que queremos es que se valore nuestro trabajo”, concluye Ana Rosa Pena