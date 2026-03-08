Mi cuenta

Intensa jornada de adiestramiento de seguridad en la Escuela de Especialidades 'Antonio de Escaño'

Dotaciones del ‘Intermares’ y ‘Atalaya’ enfrentaron posibles escenarios de emergencia que se pueden producir

Redacción Ferrol
08/03/2026 20:33
Escaño fuego
Ejercicios de extinción de un fuego activo
Armada
La Armada ha compartido varias imágenes de un adiestramiento de seguridad desarrollado en el Centro de Instrucción de Seguridad (CISI) de la Escuela de Especialidades 'Antonio de Escaño'

Así, durante varias jornadas alumnos embarcados en el buque escuela de cooperación pesquera ‘Intermares’ (A-41) junto con el patrullero ‘Atalaya’ (P-74) realizaron un intenso ejercicio.

Escaño otraaa
Trabajando con el equipo de extinción
Armada

Las dotaciones que integraron ambos buques se “enfrentaron” a escenarios que simulan emergencias reales que se pueden dar a bordo, poniendo a prueba su capacidad de reacción ante incendios o averías en la mar que deben tener los marineros estudiantes. 

Escañoooo otra
En el simulador de control de averías
Armada

Los alumnos pudieron practicar en el equipo específico contraincendios así como en el simulador del control de averías en una supuesta contención de daños estructurales, achique de agua en compartimientos inundados y coordinación de equipos de intervención inmediata, entre otros.

Ejercicios de seguridad en la Antonio de Escaño
Ejercicios de seguridad en la Antonio de Escaño
Armada
