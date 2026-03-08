Intensa jornada de adiestramiento de seguridad en la Escuela de Especialidades 'Antonio de Escaño'

Ejercicios de extinción de un fuego activo Armada

La Armada ha compartido varias imágenes de un adiestramiento de seguridad desarrollado en el Centro de Instrucción de Seguridad (CISI) de la Escuela de Especialidades 'Antonio de Escaño'.

Así, durante varias jornadas alumnos embarcados en el buque escuela de cooperación pesquera ‘Intermares’ (A-41) junto con el patrullero ‘Atalaya’ (P-74) realizaron un intenso ejercicio.

Trabajando con el equipo de extinción Armada

Las dotaciones que integraron ambos buques se “enfrentaron” a escenarios que simulan emergencias reales que se pueden dar a bordo, poniendo a prueba su capacidad de reacción ante incendios o averías en la mar que deben tener los marineros estudiantes.

En el simulador de control de averías Armada

Los alumnos pudieron practicar en el equipo específico contraincendios así como en el simulador del control de averías en una supuesta contención de daños estructurales, achique de agua en compartimientos inundados y coordinación de equipos de intervención inmediata, entre otros.