Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Condenan a una cooperativa de Ferrolterra a devolver los gastos de formalización de una hipoteca

Desde el despacho Juan Franco Abogados aseguran que la ley ampara a los denunciantes

Redacción
08/03/2026 20:11
9251424 15472425
Imagen de archivo de un piso a la venta en Canido 
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Tribunal de Instancia de Ferrol ha dictado sentencia condenatoria a una cooperativa de Ferrolterra a devolver los gastos de formalización de la hipoteca a un matrimonio.

Lo novedoso, como se indica desde el despacho de Juan Franco Abogados, es que esta resolución se dicta no frente a un banco tradicional, como suele ser habitual, sino contra una cooperativa local y a favor de dos ciudadanos que tenían la condición de socios.

El principal argumento de la cooperativa para evitar el pago de los gastos de formalización de la hipoteca fue sostener que no se trataba de un banco y que los demandantes podían considerarse como “consumidores”, siendo las condiciones del préstamo aprobadas por los propios socios y que, por tanto, debían asumir los gastos de su hipoteca.

La sentencia deja muy claro que, al conceder el préstamo, la cooperativa estaba ejerciendo una actividad empresarial a través de su sección de crédito e, indican desde el despacho de Juan Franco Abogados, el matrimonio actuó única y exclusivamente para financiar la compra de la que iba a ser su vivienda habitual, un propósito completamente ajeno a cualquier actividad profesional, así que la ley los ampara como consumidores.

Con este fallo judicial se declara nula la cláusula que obligaba a los clientes a pagar todos los gastos asociados a la firma de la hipoteca, considerándola abusiva y carente de transparencia.

En el juicio quedó demostrado que estas condiciones venían impuestas por la cooperativa y que los afectados no tuvieron ninguna posibilidad de negociarlas.

En consecuencia, la cooperativa ha sido condenada a restituir los gastos de notaría, Registro de la Propiedad y tasación de la vivienda, además de tener que abonar los intereses legales generados desde el momento del pago de cada factura. Asimismo, la justicia impone a la entidad el pago de las costas del juicio.

Desde el bufete del abogado Juan Franco, pionero en reclamaciones de gastos hipotecarios en Ferrolterra, se explica que esta resolución lanza un mensaje claro a los ciudadanos de la comarca: los derechos frente a las cláusulas abusivas están garantizados, sin importar si quien concedió el préstamo fue un gran banco nacional o una cooperativa de crédito local.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Atropello avenida do mar

Atropellan a una septuagenaria en un paso de peatones en la avenida do Mar de Ferrol
Redacción
Cristóbal Colón y Castilla en el Dynamic Guard

La ‘Almirante Juan de Borbón’ se ejercita en el mar del Norte en el ‘Dynamic Guard’
redacción ferrol
Escaño fuego

Intensa jornada de adiestramiento de seguridad en la Escuela de Especialidades 'Antonio de Escaño'
redacción ferrol
El ideal gallego

La abogacía ferrolana reactiva las movilizaciones por un “turno de oficio digno”
Redacción