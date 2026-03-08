Condenan a una cooperativa de Ferrolterra a devolver los gastos de formalización de una hipoteca

Imagen de archivo de un piso a la venta en Canido Jorge Meis

El Tribunal de Instancia de Ferrol ha dictado sentencia condenatoria a una cooperativa de Ferrolterra a devolver los gastos de formalización de la hipoteca a un matrimonio.

Lo novedoso, como se indica desde el despacho de Juan Franco Abogados, es que esta resolución se dicta no frente a un banco tradicional, como suele ser habitual, sino contra una cooperativa local y a favor de dos ciudadanos que tenían la condición de socios.

El principal argumento de la cooperativa para evitar el pago de los gastos de formalización de la hipoteca fue sostener que no se trataba de un banco y que los demandantes podían considerarse como “consumidores”, siendo las condiciones del préstamo aprobadas por los propios socios y que, por tanto, debían asumir los gastos de su hipoteca.

La sentencia deja muy claro que, al conceder el préstamo, la cooperativa estaba ejerciendo una actividad empresarial a través de su sección de crédito e, indican desde el despacho de Juan Franco Abogados, el matrimonio actuó única y exclusivamente para financiar la compra de la que iba a ser su vivienda habitual, un propósito completamente ajeno a cualquier actividad profesional, así que la ley los ampara como consumidores.

Con este fallo judicial se declara nula la cláusula que obligaba a los clientes a pagar todos los gastos asociados a la firma de la hipoteca, considerándola abusiva y carente de transparencia.

En el juicio quedó demostrado que estas condiciones venían impuestas por la cooperativa y que los afectados no tuvieron ninguna posibilidad de negociarlas.

En consecuencia, la cooperativa ha sido condenada a restituir los gastos de notaría, Registro de la Propiedad y tasación de la vivienda, además de tener que abonar los intereses legales generados desde el momento del pago de cada factura. Asimismo, la justicia impone a la entidad el pago de las costas del juicio.

Desde el bufete del abogado Juan Franco, pionero en reclamaciones de gastos hipotecarios en Ferrolterra, se explica que esta resolución lanza un mensaje claro a los ciudadanos de la comarca: los derechos frente a las cláusulas abusivas están garantizados, sin importar si quien concedió el préstamo fue un gran banco nacional o una cooperativa de crédito local.