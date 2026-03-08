Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Atropellan a una septuagenaria en un paso de peatones en la avenida do Mar de Ferrol

El estado de la mujer parece no revestir gravedad, inicialmente

Redacción
08/03/2026 22:15
Atropello avenida do mar
Atropello en la Avenida do Mar
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un vehículo en la Avenida do Mar del barrio de Caranza, cuando cruzaba la calzada por un paso de peatones.

Los hechos se produjeron en torno a las nueve de la noche en un paso de cebra de los varios que atraviesan la avenida, en la que existen, de hecho, cruces peatonales elevados para hacer que los conductores reduzcan la velocidad al circular por este vial. En el que se produjo el accidente fue el que se encuentra a la altura del centro de Formación Ocupacional.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local y una ambulancia que se encargó de prestar atención a la mujer, con una edad en torno a los setenta años. Pese a los golpes recibidos, inicialmente parece que el estado de la mujer no reviste gravedad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Atropello avenida do mar

Atropellan a una septuagenaria en un paso de peatones en la avenida do Mar de Ferrol
Redacción
Cristóbal Colón y Castilla en el Dynamic Guard

La ‘Almirante Juan de Borbón’ se ejercita en el mar del Norte en el ‘Dynamic Guard’
redacción ferrol
Escaño fuego

Intensa jornada de adiestramiento de seguridad en la Escuela de Especialidades 'Antonio de Escaño'
redacción ferrol
El ideal gallego

La abogacía ferrolana reactiva las movilizaciones por un “turno de oficio digno”
Redacción