Atropellan a una septuagenaria en un paso de peatones en la avenida do Mar de Ferrol

Atropello en la Avenida do Mar Cedida

Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada por un vehículo en la Avenida do Mar del barrio de Caranza, cuando cruzaba la calzada por un paso de peatones.

Los hechos se produjeron en torno a las nueve de la noche en un paso de cebra de los varios que atraviesan la avenida, en la que existen, de hecho, cruces peatonales elevados para hacer que los conductores reduzcan la velocidad al circular por este vial. En el que se produjo el accidente fue el que se encuentra a la altura del centro de Formación Ocupacional.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local y una ambulancia que se encargó de prestar atención a la mujer, con una edad en torno a los setenta años. Pese a los golpes recibidos, inicialmente parece que el estado de la mujer no reviste gravedad.