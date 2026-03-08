Mi cuenta

Antón Santamarina presenta no Toxos e Froles as ‘Cántigas populares’ que escolmou con Dorothé Schubarth por toda Galicia

No encontro do xoves o autor estará acompañado de Pipo Arribe

Redacción
08/03/2026 12:30
A suíza Dorothé Schubarth nunha aldea de Lugo facendo unha recolleita
A suíza Dorothé Schubarth nunha aldea de Lugo facendo unha recolleita
Cedida
O local do Real Coro Toxos e Froles, na rúa Magdalena, acollerá o xoves 12, ás 20.00 horas, a presentación de ‘Cántigas populares’, un cancioneiro da tradición oral galega publicado no 2025 pola editorial Galaxia. No encontro participará un dos autores que asinan o libro, Antón Santamarina, que estará acompañado de Pipo Arribe en calidade de anfitrión.

Xunto a Dorothé Schubarth (1944-2023), Santamarina percorreu Galicia, a finais da década de 1970, para recoller as cantigas populares directamente da voz dos seus intérpretes, que remataron por converterse nos sete volumes do ‘Cancioneiro popular galego’. Este extenso repertorio foi a orixe do que agora se presenta, unha escolma do anterior que se clafisicaron por distintos xéneros e tipoloxías.

Obradoiro de canto e pandeireta en Artabria

Cheo nos obradoiros de pandeireta e baile de Artábria e o Toxos

Más información
