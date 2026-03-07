Un recorrido en femenino por Ferrol para conmemorar el Día de la Mujer

Toteiro de Ferrol en Feminino con salida del puerto de Curuxeiras Jorge Meis

Un recorrido por el Ferrol de las carboneras del puerto, las descargadoras, las lavanderas o las aguadoras pero también de las reinas, científicas, escritoras e intelectuales vinculadas de una u otra manera con la ciudad fue la propuesta del Concello para la jornada de ayer, en el marco de la programación por el Día de la Mujer que este domingo se conmemora. Este ‘Roteiro de Ferrol en feminino’ se repetirá para los centros educativos el día 23, por lo que los más jóvenes podrán conocer una parte ‘inédita’ de la ciudad y figuras femeninas que han hecho historia.

Por los locales de hostelería y comercio tanto de la zona urbana como de la rural se fueron salpicando también este sábado de piezas de microteatro, con el feminismo como protagonista, que salieron del escenario habitual para mezclarse con la gente en sus lugares de reunión habitual. Además, espacios como el centro comercial Parque Ferrol contó durante toda la jornada con un punto ‘Arco da vella’ desde el que se dio cuenta de la actividad del Centro de Información á Muller de Ferrol y diversos equipos, como el Valdetires, aprovecharon sus partidos de la jornada para apoyar la conmemoración también el 8-M.

En Parque Ferrol, punto lila sobre el Día de la Mujer Jorge Meis

Acto institucional y manifestación

Pero será este domingo, 8 de marzo, cuando se lleven a cabo los actos centrales en el teatro municipal Jofre, con la entrega del XVIII galardón del 8-M a la polifacética artista ferrolana María Manuela. El acto institucional comenzará a las seis de la tarde y en él se procederá a la lectura de la Declaración Institucional por el Día de la Mujer. Una hora después tendrá lugar otro de los eventos más característicos de esta fecha, la manifestación organizada por la Marcha Mundial das Mulleres, que partirá de la plaza de España a las siete de la tarde y a la que distintos colectivos y fuerzas políticas animan a la masiva participación de hombres y mujeres. El lema de este año es ‘Feminismo é revolución’.

Alvixe

La asociación Alvixe también entrega su galardón por el 8-M aunque, en esta ocasión, la fecha elegida es la del 17 de marzo.

Será a las 19.00 horas, en el Ateneo Ferrolán, y contará con una mesa con presencia de la fiscal de Memoria Histórica de Ferrol, María Encarnación Mayán Santos, y con un representante de la Asociación Memoria Histórica Democrática, Fernando Ocampo.

De este modo, Alvixe quiere sumarse al reconocimiento a la necesidad de seguir trabajando por recuperar la memoria histórica y visibilizar a todas las mujeres asesinadas o víctimas del franquismo. Además de ofrecer información sobre los procesos de revisión de las condenas del régimen dictatorial, Alvixe dedicará el V galardón 8M a Amada Toimil –nieta de Amada García, fusilada el 27 de enero de 1938, en el Castillo de San Felipe–.

Además de diferentes actividades en entidades como Artabria, que hoy ofrece una sesión vermú a cargo de la cantante, música y compositora ferrolana Lidia India, otros Concellos de la comarca han celebrado actividades estos días y continuarán desarrollando más en las próximas jornadas.

Es el caso de Valdoviño, que este sábado rindió homenaje a María Jesús García Funcasta, conocida como Chus, y que fue la primera mujer de la junta directiva de la AVV de Lago. El acto incluyó la representación de la pieza ‘Mulleres en tempos de algún día’, del grupo teatral del Centro Cultural Rosalía de Vilaboa. También en Moeche se celebró la fecha con el espectáculo ‘Lavandeiras' con historias de mujeres que dieron forma a la identidad colectiva.

También en el municipio de Neda hubo un acto institucional el pasado viernes, con historias de diferentes mujeres trabajadoras de la villa, del mismo modo que en Mañón se celebró una Xuntanza de Mulleres.

Neda homenajeó a las mujeres trabajadoras de la villa Cedida

El Concello de Cabanas se sumó a la celebración en sábado, con la lectura del manifiesto institucional y la representación teatral de ‘A culpa de Laura’.

Los distintos Concellos de la comarca también iluminan durante estos días sus edificios más emblemáticos con el tradicional lila representativo del Día de la Mujer