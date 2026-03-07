Mi cuenta

Fotografía

Un calagurritano de “corazón ferrolano” recibe premio por su imagen capturada en la ciudad de Ferrol

La fotografía “La Mar espera” fue realizada desde la plaza Eduardo Pondal

Redacción
07/03/2026 21:55
David Armas de Orte con su fotografía hecha en Ferrol al fondo
David Armas de Orte con su fotografía hecha en Ferrol al fondo
Cedida
El fotógrafo David Armas de Orte, de Calahorra, es uno de los artistas que expone en la muestra que organiza la asociación riojana Asfocal, a partir de las obras premiadas en su concurso ‘12 Meses 12 Fotos’. Su propuesta lleva más allá de las fronteras de Galicia la identidad de Ferrol, algo habitual en este creador, que ha elegido la Semana Santa de la ciudad naval como centro de numerosas colecciones. 

“La Mar espera” es el título de la fotografía premiada de David Armas de Orte, que fue capturada desde la plaza Eduardo Pondal, entre el Palacio de Capitanía y el Parador de Ferrol, y el encuadre lo comparten un cruceiro y un mástil. El profundo amor del fotógrafo por Ferrol nació a raíz de sus estudios y residencia en la ciudad, motivo por el que regresa a menudo.

