Profesionales del CHUF participan en el encuentro de Oftalmología de Galicia

Ponencia de Oftalmologia Cedida

La participación del Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol ha sido destacada en la 52 Reunión de la Sociedade Galega de Oftalmoloxía, que se celebró en A Coruña.

Cuatro relatorios en cuatro de las mesas del encuentro y tres comunicaciones libres fue la aportación del área, por medio de profesionales como la jefa del Servicio ferrolano, Lola Álvarez Díaz, que abordó como actuar con la catarata y la uveítis; la oftalmóloga Nuria Olivier Pascual, que trató el Código Ictus en retina; el oftalmólogo, Antonio García Ben, con la foveoschisis miópica, una complicación de alta prevalezca en la miopía patológica, y Sara Pose Bazarra, que trató un novedoso dispositivo para el tratamiento quirúrgico del glaucoma.

También destacó la participación en las comunicaciones libres. El oftalmólogo, Antonio García Ben defendió una ponencia sobre el resultado anatómico y funcional del plasma rico en factores de crecimiento en agujeros maculares de gran tamaño. Por su parte, Jorge Noguera Campos se refirió a las suturas compresivas modificadas como tratamiento para la hipotonía refractaria tras cirugía de glaucoma; y Cristóbal Quintero González abordó en su comunicación libre la experiencia de una práctica clínica habitual durante un año en el tratamiento de la degeneración macular asociada a la edad neovascular y al edema macular diabético.