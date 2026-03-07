La odisea de dos ferrolanos para regresar a casa desde Taiwán

La localidad taiwanesa de Ximen, donde residió el ferrolano Jorge Guzmán por un tiempo J.G.

Nuestro compañero de Diario de Ferrol, Jorge Guzmán, y su mujer Shana, viajaron a Taiwán para visitar a la familia de ella y allí se han visto sorprendidos por la guerra. Como tantas personas que se encuentran en algún destino asiático, sus vuelos de regreso incluían escala en Abu Dhabi.

“Teníamos billetes de vuelta con Etihad con escala en la capital de Emiratos Árabes. Al comenzar el ataque, el gobierno del país cerró el espacio aéreo, actualizando su estado cada día a las 14.00 horas. Aunque sabía que la cosa iba para largo, la aerolínea no cancelaba los viajes hasta el propio día, ofreciendo un reembolso o la posibilidad de cambiar por otro vuelo”, explica Guzmán.

Indica la pareja que por un lado la citada empresa únicamente ofrece cambios a vuelos de su misma compañía y todos hacen escala en Abu Dhabi o Dubai, mientras que otras aerolíneas como Emirates sí que intentaban cambiarlo por otros de otras firmas.

Explica Guzmán que “la cancelación o el cambio de billetes no se puede hacer sin perder dinero, y hasta que el vuelo está definitivamente suspendido, por lo que, aún sabiendo que lo iban a cancelar, tuvimos que esperar hasta la noche anterior para poder hacer algo”. Además, destaca que, al haberlo adquirido a través de una agencia online, “una parte del capital lo pierdes sí o sí porque son tasas y demás gastos”.

Otro problema con el que se toparon es que, “ante está situación, los precios se dispararon. Ya suelen estar muy altos al ser solo de ida, pero de la noche a la mañana lo que encontrábamos se situaba entre los 2.000 y 4.000 euros viaje. Yo conseguí uno por 1.300 de milagro, pero porque lo encontré en una página de un operador taiwanés que conocía Shana”. Además, afirma que “como no hay ninguna ley que les prohíba aplicar precios dinámicos, si veíais un vuelo ‘barato’, digamos por 1.700 euros, y no lo cogías al instante, al volver a cargar la página pasaba a costar 2.000. De hecho, mi mujer encontró uno por 1.000 y al ir a comprarlo se recargó la página y ya había duplicado tarifa”. También explica que comenzaron a poner precios sin equipaje, que se disparaban al incluir las maletas, que antes de este episodio siempre estaban incluídas.

Finalmente, regresarán a Ferrol desde Taiwán un par de días después de lo previsto en el caso de Guzmán –que deberá hacer escalas de 10 horas en en Shanghái y dos más en Atenas– y una semana después su mujer, tras haber desembolsado más de 2.300 euros.