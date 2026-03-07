Mi cuenta

La primera Ruta Cultural de la UDC revela las "mil" historias del edificio del Casino Ferrolano

Están abiertas las inscripciones, que se cubrirán por orden de registro, para esta iniciativa totalmente gratuita

Redacción
07/03/2026 12:11
Una de las estancias del Casino Ferrolano
Daniel Alexandre
El Casino Ferrolano, con su sede actual inaugurada en 1925 entre las calles Real y Dolores, será escenario de la primera Ruta Cultural del año de la Universidade da Coruña –UDC–. La visita, que dará a conocer las historias más curiosas sucedidas en sus distintas estancias, tendrá lugar el próximo sábado 14 y las inscripciones cierran a las 14.00 del jueves 12 o hasta agotar plazas. 

La primera ruta que organiza el área de Cultura de la UDC en 2026, gratis, dará a conocer una entidad fundada en 1850, entonces con el nombre de La Tertulia de Confianza, que 75 años después se trasladó a una de las obras más populares del arquitecto Rodolfo Ucha, donde continúa operando a día de hoy. Las plazas se cubrirán por orden de inscripción, en cultura.ferrol@udc.es o 881 013 697.

Una de las estancias del Casino Ferrolano

