Jesús Paz | “El interés y la curiosidad de los jóvenes por la vida militar es cada vez mayor, y lo cierto es que no me extraña”

El ferrolano Jesús Paz, Delegado de Defensa en Galicia Carlota Blanco

Poco más de un año lleva el capitán de navío ferrolano Jesús Paz como delegado del Ministerio de Defensa en Galicia, un destino que llega precedido de otros que le han permitido conocer al detalle las potencialidades y necesidades de las Fuerzas Armadas –FAS–.

El área de Inspección Industrial de la Delegación es un ámbito poco conocido de la acción del Ministerio en Galicia. ¿Cuál es su función y cómo se trabaja cuando está en marcha un programa tan ambicioso como el de las F-110?

En la Delegación hay cuatro áreas de gestión: patrimonio, personal y apoyo social, reclutamiento e inspección industrial. Esta es, posiblemente, la más desconocida, incluso para el tejido empresarial gallego, pero creo que es la que mayor impacto tiene en la actividad presente y futura de las FAS. Su misión principal es supervisar que la industria cumple los requisitos técnicos y de calidad exigidos por Defensa en los contratos que suscribe con las distintas empresas. Para ello mantiene un contacto estrecho con ellas en sus propias instalaciones, inspeccionando y controlando la correcta ejecución del contrato y lo que finalmente se entrega a las FAS son las capacidades que se necesitan. Esa tarea se realiza no solo con los contratos nacionales, sino también, previa solicitud, con los que firman otros países y agencias, por ejemplo, de la OTAN. En Galicia, la Delegación tiene dos Áreas de Inspección Industrial, una en la Ciudad de las TIC y otra en el astillero de Navantia. En ellas trabajan ocho ingenieros militares, del Ejército de Tierra y de la Armada, y técnicos especializados que son los “ojos” del Ministerio en los procesos de fabricación en todas las empresas que participan en contratos con Defensa. El programa de las F-110 es, como todos los de la Armada, singular. Es cierto que la responsabilidad final corresponde al Área de Inspección Industrial y su visto bueno es imprescindible para cumplir los hitos, pero la Armada mantiene dentro de los Arsenales una unidad –Jefatura de Ingeniería, Construcciones y Obras–, dependiente del almirante jefe, que se encarga de verificar muy en detalle y prácticamente en tiempo real todo lo que ocurre dentro del programa.

¿Cómo es la relación con las empresas del sector de la defensa y la seguridad? ¿Hay un ecosistema fuerte?

La relación entre las empresas del sector y el Ministerio siempre ha sido muy buena y se ha fortalecido notablemente en los últimos años. El aumento de empleos en la industria de seguridad y defensa es una prueba directa del dinamismo del ecosistema, principalmente naval, de Ferrolterra. Y lo mismo ocurre en el resto de Galicia. El incremento de la cartera de pedidos, tanto nacionales como internacionales, ha supuesto la consolidación de empresas como Urovesa, de la que quiero destacar su compromiso con la cadena de valor y lo que eso supone para tantas pymes. También destacable es el incremento de la carga de trabajo en astilleros vigueses como Freire –está construyendo la embarcación de apoyo a buceadores– o Rodman –con un acuerdo marco para tres patrulleros de vigilancia de zona y otro contrato para dos embarcaciones auxiliares para la Escuela Naval–. Y, sin duda, hay que resaltar el crecimiento de todo el conglomerado del sector aeroespacial, en el que el I+D+i y las tecnologías duales tienen un papel muy importante, como demuestra la llegada de Indra a Vigo. En ese ecosistema no se puede olvidar la parte académica, en la que las tres universidades tienen un papel fundamental y sin las cuales alguno de los desarrollos no habría sido posible. Todo ello apoyado por asociaciones, clústeres, confederaciones e instituciones muy activas para aprovechar el momento y dar respuesta al interés por generar puestos de trabajo de gran valor añadido.

Las F-110 están en marcha, ya se ha firmado la orden de ejecución del BAC... ¿Cuándo empezará la modernización de las F-100?

Todos esos programas ya han comenzado. La Armada y Navantia llevan trabajando en la modernización de las F-100 desde hace varios años. Es decir, la fase conceptual para definir qué capacidades hay que actualizar, cuáles hay que sustituir y cuáles son las nuevas necesarias para hacer frente a las amenazas actuales y a las previsibles en el futuro esta prácticamente finalizada. Y el Plan Industrial de Seguridad y Defensa de 2025 ha programado los recursos necesarios para culminar con éxito este plan tan importante para la Armada y para la industria de Defensa en Galicia y todo el entramado que se dedica al I+D+i, incluidas las universidades. Solo queda definir un calendario que permita asegurar que todas las fragatas estén navegando a disposición de la Armada y del Jemad antes de 2035. Sobre el BAC se puede decir lo mismo. Puede que se trate de un programa más sencillo en alcance, pero no por ello menos importante para la Armada. Tal vez el mayor escollo, y el reto principal para Navantia, consista en sincronizar los tres programas principales en un plazo de escasamente 10 años, a los que hay que añadir otros compromisos de gran relevancia también. Al fin y al cabo, el Ministerio invertirá del orden de 8.300 millones en los tres grandes programas: 4.448 en las F-110, 3.200 millones en la modernización de las F-100 y 650 en el BAC.

¿Ha presentado Defensa oferta a la licitación de la Diputación de A Coruña para adquirir un edificio para usos administrativo en el centro de Ferrol? Me refiero a la antigua sede de Hacienda.

En las dos Áreas de Patrimonio que dependen de esta Delegación, A Coruña y Ferrol, han tenido lugar recientemente hitos muy importantes: en A Coruña, el traspaso de la concesión de la Ciudad de las TIC, que antes tenía la UDC, al Concello. Y en Ferrol el proyecto ‘Abrir Ferrol al Mar’ ya se puede ver desde Irmandiños o Iglesia. Me gustaría destacar otro ejemplo: el impulso que, a través de la Diputación, se está dando a la recuperación y mejora de las baterías de costa desde Valdoviño hasta Ares. Sobre la antigua sede de Hacienda, es propiedad del Invied y se encuentra en proceso de subasta. En caso de que se declarare desierta, a esta fase le seguirá un periodo de un año de venta directa, en el que se fijará un precio para su adquisición. Mientras el edificio esté en este proceso no puede ofrecerse de forma directa a la Diputación.

¿Se sabe lo que se va a hacer con la instalación actual del Parque de Autos nº 2 una vez se efectúe el traslado a la Factoría de Subsistencias?

Aunque las obras en la Factoría de Subsistencias avanzan con rapidez, el Parque de Autos nº 2 continuará un tiempo prestando sus servicios desde su ubicación actual. No obstante, las posibilidades son las habituales en estos casos. Una vez la Armada decida que ya no es de interés mantener la propiedad, lo más probable es que se desafecte para poner la parcela a disposición del Invied para su posterior enajenación. Es ahí donde se abren diferentes opciones que, llegado el caso, habrá que analizar para tomar una decisión final.

¿En qué fase están los procesos de enajenación de bienes en marcha en Ferrolterra?

Aquí sí ha habido algunos cambios. El Invied ha puesto en marcha una nueva Estrategia de Viviendas Militares para paliar la situación crítica de acceso a la vivienda por parte de los miembros de las FAS, de forma que se garanticen las medidas de apoyo a la movilidad geográfica del personal. Eso supone que a corto plazo no está prevista ninguna convocatoria para la enajenación de viviendas militares desocupadas. Lo mismo ocurre con las viviendas ocupadas: se ha suspendido el proceso de enajenación directa en los casos en los que no se haya enviado la oferta correspondiente a los titulares de derecho que lo habían solicitado. Sí continúa la enajenación de locales comerciales y demás propiedades por el procedimiento habitual de subasta. La última de cierta relevancia ha sido la estación radio de A Carreira, pero también la del antiguo Cuartelillo de Marinería en Ferrol, que se ha enajenado en venta directa a CASA 47.

Está en marcha el primer ciclo de selección para el ingreso como soldado o marinero. ¿Ha cambiado el perfil de la persona aspirante? ¿Percibe que hay un mayor interés por parte de la juventud por las Fuerzas Armadas?

El perfil se mantiene como en los ciclos anteriores. El mayor número de aspirantes se encuentra en la franja edad entre 18 y 23 años. A partir de los 24, hasta los 28, como es habitual, se reduce el número de solicitantes. Con respecto al nivel de estudios, no ha cambiado, manteniéndose un gran número con ESO y bachillerato, y un número menor con grado medio y superior. Por otra parte, el personal extranjero fluctúa, pero se mantiene por debajo de los 10 opositores por ciclo. Como hemos podido comprobar en las ferias, jornadas, charlas y visitas en las que participamos, el interés y la curiosidad por la vida militar es cada vez mayor. No me extraña. Las Fuerzas Armadas ofrecen muchas oportunidades y una vida, exigente e intensa, pero muy gratificante, y los gallegos siempre han considerado a las FAS como una opción de vida. La Brilat y la Escuela Naval en Pontevedra, y los buques de la Flota en Ferrol son unidades de referencia que Galicia siempre ha cuidado como propias. En las provincias de A Coruña y Lugo, el número de solicitantes de cita se mantiene alrededor de 450 por convocatoria, lo habitual. Hay que destacar que siempre se cubren todas las plazas ofertadas y que la aportación gallega a los números generales se mantiene estable año tras año. En 2025 se ha incrementado el número de ferias en las que hemos participado, atendiendo a cerca de 6.000 estudiantes, tanto de alumnos de 4º de la ESO, bachillerato y FP.

La inversión en Defensa ha experimentado un incremento considerable en los últimos tiempos, como se puede apreciar en Ferrol. ¿Qué próximas actuaciones que se acometerán?

El presupuesto de Defensa se ha incrementado de forma significativa para cumplir los compromisos adquiridos con la OTAN. Entre 2018 y 2025, el PIB español ha crecido un 38%, pero, en ese periodo, el gasto en defensa lo ha hecho mucho más: un 196%, de modo que hemos pasado del 0,92% en 2018 al 2% en 2025, alcanzando los 33.589 millones, importe que equivale a la suma del gasto en defensa de 13 países de la OTAN. Con esta aportación, de acuerdo a los datos publicados por la Alianza, a finales de 2025 España ocupa el 7º puesto con respecto a los 32 países contribuyentes. Partiendo de ese escenario, debe destacarse el refuerzo tecnológico, la modernización de sistemas, el impulso a la industria nacional y el fortalecimiento de la autonomía estratégica europea que permitirán a España contribuir con mayores garantías a las misiones de la OTAN. En 2023 Galicia fue la tercera Comunidad, después de Madrid y Andalucía, en ventas de Defensa, y entre las 10 empresas españolas que más ventas realizan se encuentran dos con una importante actividad en Galicia: Navantia y Urovesa. En el futuro próximo, estos datos se mantendrán, en buena medida, gracias al impulso que se ha dado al Plan Industrial de Seguridad y Defensa, que busca asegurar la financiación plurianual de los nuevos Programas Especiales de Modernización –PEM–, y modernizar las capacidades nacionales de defensa, consolidando la autonomía tecnológica e industrial de España. Al programa F-110, que ya tiene tres unidades en fabricación, se unen 31 PEM que incluyen en Navantia Ferrol la sustitución del ‘Patiño’ y la modernización de F-100. Y en Urovesa, la adquisición de nuevos vehículos terrestres. Aunque no debemos olvidar los sistemas espaciales, de comunicaciones y digitales de uso dual, que necesariamente incluyen el ciberespacio, áreas en las que he sido testigo de la extraordinaria capacidad de las empresas gallegas. Estos programas exigirán un importante esfuerzo y supondrán una gran oportunidad para toda la industria, especialmente para pymes. En el año que llevo como delegado he podido comprobar que este crecimiento está teniendo ya un importante impacto, no solo en la zona de Ferrol por Navantia con el desarrollo de nuevos programas navales y la modernización del astillero –como la Fábrica Digital de Bloques– y por la expansión del tejido auxiliar para dar respuesta a las nuevas demandas de la industria, sino también en la zona de Vigo con la importante llegada e inversiones por parte de Indra.