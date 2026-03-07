Entre misiles e incerteza, así transcurre la vida del ferrolano Bruno García en Kuwait

El ferrolano durante un partido con la selección de fútbol sala de Kuwait, que dirige Cedida

Bruno García (Ferrol, 1974) es un hombre de mundo. Su trabajo, como entrenador de fútbol sala, y en los últimos tiempos como seleccionador nacional, lo ha llevado por diferentes puntos del planeta como Perú, Vietnam, China, Japón y, ahora, Kuwait. Ha pasado por experiencias de todo tipo en cada lugar junto a su mujer y su hijo, como el covid o grandes terremotos, pero ninguna tan impactante como la que les ha tocado vivir en este país del Golfo Pérsico desde que el pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán y, éste, ha respondido lanzando misiles a los países árabes con bases americanas, como acontece con Kuwait, un estado que se ubica frente a la nación iraní, que tiene en su punto de mira las referidas instalaciones de soberanía americana.

Estos dos espacios son un claro objetivo en este momento de ofensiva bélica, siendo objeto de ataques continuos. “Ya hemos perdido la cuenta del número de misiles y drones, cientos, que se han interceptado”, asegura García, quien vive recluido en su casa, un piso 18 situado en la urbe de Salmiya, un distrito del Estado de Kuwait, que se encuentra en la costa noroeste del Golfo Pérsico y a muy escasos kilómetros de la embajada de EEUU. “Cada misil o dron interceptados se escucha perfectamente, es un sonido atronador, tanto como el de las sirenas, que empiezan a sonar en el momento en el que se detecta un ataque y hasta el instante en el que se aplaca el mismo”.

Hasta el inicio de la ofensiva bélica la vida en este país árabe era muy tranquila, como expresa Bruno García, quien recuerda que se trata “de una nación pequeña, de unos cinco millones de habitantes, de los cuales unos 800.000 son expatriados”.

El distrito de Salmiya, una urbe costera muy poblada Cedida

Explica el ferrolano que tanto él como su familia viven lo que está aconteciendo en un clima de “calma tensa”. Hasta la fecha se informan a diario de lo que acontece por “la propia embajada española y canales oficiales, así como la federación local de Fútbol Sala”.

A García le sorprende la aparente calma que se vive en la población, y ello pese a escuchar tan cerca el ruido de detonaciones y el de las “eternas” sirenas. “Aquí, quien más y quien menos tiene padres o abuelos que han vivido situaciones de guerra, la sensación con lo que está pasando se vive con cierta calma”, explica. Es más, asegura que como cada semana “se disputará la pachanga que organizamos un grupo de residentes que nos gusta el fútbol sala, entre los que hay kuwaitíes y extranjeros”. Eso sí, tanto las ligas deportivas como la actividad escolar se han suspendido para evitar traslados innecesarios y las autoridades recomiendan limitar los movimientos en la medida de lo posible. Los “daños colaterales”, como indica Bruno García, se han cobrado hasta ahora la vida de una niña de 11 años que vivía cerca de la embajada de EEUU y dos soldados”. También se produjeron daños materiales en un ataque al aeropuerto el primer día de la contienda, aunque sin víctimas, añade.

En los primeros días del conflicto, tanto García como su familia vivieron la inusual situación con una calma relativa. “Nos sentíamos debidamente informados y la gente de nuestro alrededor también nos daba tranquilidad; a los medios de comunicación y a los amigos que me preguntaron, que fueron muchos, les decía lo mismo, que la cosa imponía pero estábamos bien. Tanto la embajada como la federación local e internacional, como mi agencia de representación no hablaron nunca de sacarnos del país y eso también tranquilizaba. Estoy acostumbrado al deporte de élite, a tomar decisiones bajo presión, lo que hicimos mi mujer y yo fue analizar y sopesar qué era lo mejor, y decidimos que en un momento de incipiente guerra como este lo mejor era permanecer en nuestro hogar aquí, protegidos por el país de acogida y también por nuestra embajada, y no aventurarnos a un viaje desconocido.”.

En el mapa se observa la situación de Kuwait, situado frente a Irán

Un revés del destino

La situación de "calma tensa" que viven García y su familia en el país árabe da un giro radical cuando este miércoles les comunican el fallecimiento de su suegro.

Tras conocer el hecho, “una vez nos recuperamos del shock de una muerte inesperada como esa ,sí que decidimos que queremos acompañar a la familia, mi mujer desea despedir a su padre y es entonces cuando contactamos con la embajada, que están saturadísimos de trabajo, para ver cómo podían ayudarnos a salir del país”. Ahí es cuando se dan cuenta de que la situación real “no tiene nada que ver con la información que llega a España, cuando hablan de que sacan a los españoles de las zonas en conflicto”. Una vez consiguen hablar con responsables de la institución gubernamental entienden que es más difícil salir de Kuwait de lo que pensaban. “Hoy mismo, en un rato (por ayer) saldrá un autobús con destino a Riad, en Emiratos Árabes, con unas 30 personas, nosotros no finalmente, por que lo único que hace la embajada es fletar ese autobús que cubrirá unos 800 kilómetros hasta el país vecino, que abre y cierra su espacio aéreo, y una vez allí nos recomiendan quedarnos en un hotel hasta poder encontrar un vuelo por nuestra cuenta, cero garantías de volar”, asegura García.

El ferrolano lamenta que, a diferencia de lo que acontece con otros países, como Italia, “que primero garantizan un vuelo desde Riad y después buscan la forma de llegar a Emiratos”, lo que hace España “es dejarnos un poco a nuestra suerte, aun tratándose de un caso excepcional como la muerte de un familiar directo, y no es plan aventurarse en un viaje incierto por carretera si además después no tienes la certeza de que encontrarás sitio en un vuelo para Europa”.

Mientras la situación no empeore y las condiciones de salida no mejoren, Bruno García y su familia permanecerán en Kuwait.

García junto a su staff técnico, junto al fenés David González, primero por la izquierda Cedida