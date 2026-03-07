El Arqueódromo de Ferrol estrena sus ‘Sábados Castrexos en Familia’, que continuarán la próxima semana

La cátedra de Arqueoloxía e Educación Patrimonial organiza la cita Jorge Meis

La primera sesión de los ‘Sábados Castrexos en Familia’ se celebró este mismo sábado en el Arqueódromo Luis Monteagudo, una iniciativa impulsada por la UDC en colaboración con el Concello de Ferrol, que se localiza en el centro cultural Torrente Ballester. El próximo día 14 tendrá lugar la segunda cita del programa, que además incluirá dos encuentros más durante el mes de abril, en las jornadas del 11 y 18.

Los participantes en esta primera sesión pudieron aprovechar una visita guiada a la exposición ‘Orixes IV. Urbanismo Castrexo’, que exhibe los resultados de la última campaña de excavaciones arqueológicas en el castro de Esmelle. Las personas interesadas en participar en los próximos encuentros de esta iniciativa pueden solicitar información e inscribirse poniéndose en contacto en el correo arqueodromo.ferrol@gmail.com.