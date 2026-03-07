Carmen Becerra habla de las “mujeres que reconocemos todos aunque se llamen con otro nombre”

Carmen Becerra en la inauguración de una de las muestras que comisarió sobre Torrente Ballester, en el centro cultural local homónimo Jorge Meis

A pesar de que la labor de Carmen Becerra se haya asociado generalmente en Ferrol a su especialización en el escritor local Gonzalo Torrente Ballester, su próxima visita a la ciudad, el martes 10, “nada tiene que ver” con este autor. De hecho, no tendrá relación con ninguno, sino con sus compañeras escritoras y con otras muchas mujeres. El encuentro con la doctora en Filología Hispánica tendrá lugar en la biblioteca de la Casa do Patín, a las 19.00 horas, en el marco de los ‘Faladoiros Literarios’ que organizan en colaboración el Concello y el Campus Industrial.

Las mujeres de las que irá hablando Carmen Becerra, que tendrá como interlocutora a la periodista local Ada Romero (Cadena Cope), serán las de la literatura, “fundamentalmente, pero no solo”, matiza.

Estructurando la sesión, y aunque esta dependerá de lo que surja en el momento, dado que los ‘Faladoiros Literarios’ se distinguen por presentar un formato de conversación improvisada, a la investigadora le gustaría abordar tres bloques temáticos.

Por una parte, en la charla está previsto tratar “la imagen de la mujer en la literatura”, atendiendo a los textos en los que se las incluye y a la manera en que se las trata, “tanto los hombres como las mujeres, cuando son protagonistas o cuando hablan de ellas”, dependiendo de si se trata de narrativa o de un ensayo, por ejemplo.

“La mujer como autora literaria, es decir, las escritoras”, será otro de los pilares de la conversación, un punto en el que se dará cuenta de “la progresiva y lentísima incorporación de las mujeres al mundo de la escritura”, declara Carmen Becerra, además de fijarse en las temáticas que tratan.

Tal y como relata esta profesora de la Universidade de Vigo, ya jubilada, “desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, la presencia de las mujeres es mínima, y cuando empiezan a aparecer es generalmente con pseudónimo”, recuerda. Sin embargo, aunque pueda parecer lo contrario, según explica la profesional, quizás debido a una mayor visibilización por parte de los medios de comunicación, en la actualidad “la estadística demuestra que todavía está muy por debajo” el porcentaje de mujeres escritoras (40%) frente al de los hombres (60%), “sin que eso signifique que el avance no ha sido enorme”, remarca.

Para terminar, Carmen Becerra destaca la importancia de comprobar “qué personajes femeninos tenemos en nuestra cabeza” como sociedad, en referencia a personalidades universales como su tocaya, Carmen: “a todo el mundo le recuerda a esa gitana tan fuerte y que sin embargo muere asesinada por un hombre”, una figura internacionalmente conocida, que “se convierte en un mito y por supuesto viaja por toda Europa y toda Hispanoamérica”, independientemente de su autor.

Este es tan solo uno de los ejemplos de “este tipo de personajes femeninos que creo que todos tenemos en la memoria y que reconocemos, en muchas ocasiones, aunque se llamen con otro nombre”, señala Carmen Becerra.