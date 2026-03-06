Veneración y procesión del Nazareno de las Angustias, triduo en Dolores y concierto en la Merced

Momento de los cultos celebrados este viernes en Esteiro Daniel Alexandre

Una gran cantidad de personas devotas se está acercando este viernes al Santuario de las Angustias, donde para concluir la novena en su honor está en veneración Nuestro Señor Jesús Nazareno desde las nueve de la mañana y hasta las 21.00 horas.

Para ello, la hermandad de Esteiro ha dispuesto un precioso altar en su honor, vistiendo a la imagen que Florencio Severo Gambino talló desde septiembre de 1789 a marzo de 1790 con su apreciada túnica bordada en oro. Será este sábado cuando concluyan los actos de culto celebrando una eucaristía a las 12.00 horas con procesión posterior.

El Nazareno con la túnica con la que procesiona cada Jueves Santo Daniel Alexandre

Por su parte, en la iglesia de Dolores comenzará a las siete de la tarde el triduo de su Nazareno, que se prolonga el sábado y el domingo con sendas funciones a la misma hora.

El sábado a las 20.00, en la capilla mercedaria, Acotaga promueve el certamen “Cuando suena la Pasión”, que adquiere además un cariz solidario al recoger alimentos para Balrial dentro de la campaña “Marzo también es Merced”.

Nazareno Angutias Daniel Alexandre

Finalmente, completando el calendario cofrade de este fin de semana, en la iglesia parroquial de Ortigueira, la AM Nuestra Señora del Carmen de Ferrol protagoniza el sábado la cuarta edición del Festival de Cuaresma “Suena a Pasión” a las 19.30 horas.