Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Veneración y procesión del Nazareno de las Angustias, triduo en Dolores y concierto en la Merced

La imagen de Florencio Severo Gambino está al culto este viernes y el sábado saldrá en procesión

Redacción
06/03/2026 13:55
Nazareno Angutias
Momento de los cultos celebrados este viernes en Esteiro
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una gran cantidad de personas devotas se está acercando este viernes al Santuario de las Angustias, donde para concluir la novena en su honor está en veneración Nuestro Señor Jesús Nazareno desde las nueve de la mañana y hasta las 21.00 horas.

Para ello, la hermandad de Esteiro ha dispuesto un precioso altar en su honor, vistiendo a la imagen que Florencio Severo Gambino talló desde septiembre de 1789 a marzo de 1790 con su apreciada túnica bordada en oro. Será este sábado cuando concluyan los actos de culto celebrando una eucaristía a las 12.00 horas con procesión posterior. 

Nazareno Angutias
El Nazareno con la túnica con la que procesiona cada Jueves Santo
Daniel Alexandre

Por su parte, en la iglesia de Dolores comenzará a las siete de la tarde el triduo de su Nazareno, que se prolonga el sábado y el domingo con sendas funciones a la misma hora. 

El sábado a las 20.00, en la capilla mercedaria, Acotaga promueve el certamen “Cuando suena la Pasión”, que adquiere además un cariz solidario al recoger alimentos para Balrial dentro de la campaña “Marzo también es Merced”. 

Nazareno Angutias
Nazareno Angutias
Daniel Alexandre

Finalmente, completando el calendario cofrade de este fin de semana, en la iglesia parroquial de Ortigueira, la AM Nuestra Señora del Carmen de Ferrol protagoniza el sábado la cuarta edición del Festival de Cuaresma “Suena a Pasión” a las 19.30 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Afundación teatro Máis Saaabor

‘Máis Saaabor!’, de Culturactiva Producións, ensina a importancia da alimentación saudable a 400 escolares de Ferrolterra
Redacción
Nazareno Angutias

Veneración y procesión del Nazareno de las Angustias, triduo en Dolores y concierto en la Merced
Redacción
concierto del X Aniversario de la Agrupación Musical del Cristo de la Buena Muerte en la capilla de la Orden Tercera

Exitoso concierto por el décimo aniversario de la AM Cristo de la Buena Muerte en la Orden Tercera
Marta Corral
Exposición da edición do ano pasado do Concurso de Carteis do 8-M

A Xornada Feminista no Ateneo Ferrolán incluirá a entrega de galardóns do II Concurso de Carteis do 8-M
Redacción