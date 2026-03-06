Sanitarias del Área y escolares comparten “exemplos que inspiran” para la igualdad

Acto por el Día da Muller Daniel Alexandre

Cerca de 70 escolares de 2º de ESO de los colegios de A Xunqueira y Cristo Rey participaron este viernes en la jornada “Mulleres na sanidade. Exemplos que inspiran”, una iniciativa de la Dirección de Recursos Humanos del Área Sanitaria de Ferrol que tiene por objetivo que las generaciones jóvenes conozcan de cerca y desde el punto de vista de la igualdad y la integración efectiva la realidad del sistema sanitario, en el que más del 80% son mujeres.

La gerente del Área, Fernanda López Crecente, instó a “incorporar o talento feminino nos espazos de decisión porque enriquece as organización e fai máis diversos os equipos. Os roles estereotípicos de xénero teñen apresado tanto a mulleres como a homes durante décadas”.

Posteriormente, el alumnado pudo presenciar una mesa redonda en la que participaron diferentes mujeres en puestos de responsabilidad, como la oftalmóloga Rosa Arroyo, la uróloga Ainhoa Antequera, la ingeniera Silvia López, la jefa de sección administrativa Amanda Gómez, la encargada de turno del Naval Victoria Amo; la representante del personal de seguridad del Área Ana García y la directora de Enfermería, Isabel Turnes.

Alumnado en el acto del Marcide Daniel Alexandre

En el coloquio, las ponentes explicaron que el porcentaje total de sanitarias no tiene reflejo en puestos de liderazgo y, por ejemplo, son solo el 20% en investigación. Además, explicaron que su responsabilidad es “non poñer tabiques nin teitos de cristal” e insistieron en que “non hai un espazo reservado para nós: podemos e debemos estar en todos”.

Durante las intervenciones, los menores pudieron conocer datos relevantes, como que de las 184 personas que desarrollan el trabajo de celador, 122 son mujeres. “O talento non ten xénero”, subrayaron, “merecemos as mesmas oportunidades e a igualdade comeza cando deixamos de poñer etiquetas”. “O liderado, a forza e a capacidad non entende de xénero”, apuntaron, “a nosa profesión avanza cara á especialización e a investigación e a vocación é imprescindible en calquera profesión”.