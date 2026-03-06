“Memoria, loita e traballo”, el lema de CCOO para los actos del 10 de Marzo en Ferrol

Iván López, Pilar Quintas y José Hurtado, este viernes presentando los actos J. G.

El secretario comarcal de CCOO, José Hurtado hizo este viernes un llamamiento a la participación en la manifestación del próximo martes con motivo del Día da Clase Obreira, que este año tendrá como lema “Memoria, loita e traballo” y partirá a las 12.00 de la puerta de Navantia. Será una hora después de la ofrenda institucional en el monumento del 10 de Marzo, en Recimil.

Hurtado recordó que los sucesos de 1972 tuvieron su origen en la reclamación de los trabajadores de la entonces Bazán de un convenio colectivo digno. Los dos fallecidos –Amador y Daniel– a disparos de la policía, las decenas de heridos y la posterior represión, apuntó el secretario comarcal de CCOO, “no apagaron la lucha”. “Fue ahí donde se vio la decadencia del régimen”, dijo antes de explicar que esos acontecimientos tienen su eco en el presente: “Los derechos laborales no son un regalo”, aseguró, “y por eso tenemos que defenderlos y seguir reclamando, con unión y solidaridad, trabajo digno, un futuro para la juventud y la defensa de los sectores estratégicos”.

Por su parte, Iván López, responsable de Acción Sindical y miembro del comité de empresa de Navantia, señaló que es fundamental “manter viva a memoria histórica e as conquistas de traballadores como Amador e Daniel”, sobre todo en un “contexto como o actual, con retrocesos en moitos países, como é o caso de Arxentina”.

Sobre la organización de dos manifestaciones –CCOO y UGT, por un lado, y CIG, por el otro–, Hurtado afirmó que “se intentaron unificar, pero no fue posible: la CIG tiene su hoja de ruta y un criterio propio fijado de antemano, como pasa también el Primero de Mayo”. Con todo, el secretario comarcal señaló que hay espacios de convergencia, como la plataforma de negociación del convenio del metal.