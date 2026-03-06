‘Máis Saaabor!’, de Culturactiva Producións, ensina a importancia da alimentación saudable a 400 escolares de Ferrolterra

Afundación teatro Máis Saaabor Daniel Alexandre

Arredor de 400 alumnos e alumnas de 3º e 4º de Primaria dun total de nove centros educativos de Ferrolterra asistiron este mesmo venres, repartidos en dous pases, ao espectáculo que Culturactiva Producións presentará na sede ferrolá de Afundación. Esta nova proposta do programa de actividades para escolares da Obra Social de Abanca, 'Máis saaabor!', mestura música en directo, maxia e humor para dar a coñecer o mundo da gastronomía e da alimentación saudable.

Despois do éxito obtido coa obra ‘Saaabor!’, que gañou o Premio do Público no Festiclown 2018, a compañía propón agora esta peza protagonizada por dous chefs famosos que ofrecerán un menú tan saboroso e equilibrado como, sobre todo, “ben afinado”. Amais de promover unha alimentación saudable aos pequenos e pequenas, nesta peza tamén se pon o foco na importancia de consumir produtos de proximidade.

A área educativa de Afundación propón este programa teatral para escolares co obxectivo de reforzar e complementar os coñecementos adquiridos nas aulas, a través desta arte.