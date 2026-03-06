Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Los grupos de la oposición denuncian “a invisibilización do 8-M” en el Concello de Ferrol

Critican la coincidencia parcial del acto central con la manifestación prevista para el domingo

Redacción
06/03/2026 22:50
8M. Fachada del concello iluminada de morado
Fachada del concello iluminada de morado
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los grupos de la oposición, a través de las concejalas Ana Lamas –PSOE–, María López –BNG– y Nerea Purriños –FeC– denunciaron ayer que “por primeira vez en moitos anos as actividades do 8-M non se trataron no Consello da Muller, sendo definidas unilateralmente polo goberno”.

Apuntaron que “hoxe coñecemos por que tanto escurantismo: eran escasas e o conxunto, pouco ambicioso”.

Las concejalas sienten que el gobierno local “unicamente quixo cubrir o expediente” y “sen ningunha vontade de celebrar a data como un acto reivindicativo e de loita, que é o que significa”.

8M. Fachada del concello iluminada de morado

El Concello de Ferrol apuesta de nuevo por los "Roteiros en feminino" y el microteatro para su programación del 8M

Más información

Uno de los aspectos más graves es, a su juicio, “a falta de imaxe institucional”. Además, el acto institucional de homenaje a María Manuela está previsto para las 18.00 horas y coincide parcialmente con la manifestación de la Marcha Mundial das Mulleres de las 19.00 horas.

Por otra parte, la responsable de Muller de CCOO en la comarca, Pilar Quintas, llamó a la participación en la manifestación, “tanto homes como mulleres”, para “avanzar cara a unha igualdade real”.

Actos del día

En la programación municipal de este sábado se incluye, a las 17.00 horas, el “Roteiro de Ferrol en Feminino” y los microteatros itinerantes en negocios de la ciudad de 12.00, 15.00 y de 19.30 a 00.00 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Lareira de Poesía e entrega de premios da SAF

La Sociedad Artística Ferrolana cumple con la sexta edición de su Lareira de Poesía en el Parador de Turismo
Redacción
El nombre del grupo Mendoza surgió a raíz del gusto del cantante por la obra del escritor español

El pop-rock “masa madre” de Mendoza suena en la sala Urania junto a Supergigante
Rita Tojeiro Ces
8M. Fachada del concello iluminada de morado

Los grupos de la oposición denuncian “a invisibilización do 8-M” en el Concello de Ferrol
Redacción
Una de las pruebas realizadas en la edición del pasado 2025

Los centros de ESO de toda Galicia, llamados a participar en la Olimpíada Robótica en la EPEF
Redacción