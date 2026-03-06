Los grupos de la oposición denuncian “a invisibilización do 8-M” en el Concello de Ferrol

Fachada del concello iluminada de morado Emilio Cortizas

Los grupos de la oposición, a través de las concejalas Ana Lamas –PSOE–, María López –BNG– y Nerea Purriños –FeC– denunciaron ayer que “por primeira vez en moitos anos as actividades do 8-M non se trataron no Consello da Muller, sendo definidas unilateralmente polo goberno”.

Apuntaron que “hoxe coñecemos por que tanto escurantismo: eran escasas e o conxunto, pouco ambicioso”.

Las concejalas sienten que el gobierno local “unicamente quixo cubrir o expediente” y “sen ningunha vontade de celebrar a data como un acto reivindicativo e de loita, que é o que significa”.

Uno de los aspectos más graves es, a su juicio, “a falta de imaxe institucional”. Además, el acto institucional de homenaje a María Manuela está previsto para las 18.00 horas y coincide parcialmente con la manifestación de la Marcha Mundial das Mulleres de las 19.00 horas.

Por otra parte, la responsable de Muller de CCOO en la comarca, Pilar Quintas, llamó a la participación en la manifestación, “tanto homes como mulleres”, para “avanzar cara a unha igualdade real”.

Actos del día

En la programación municipal de este sábado se incluye, a las 17.00 horas, el “Roteiro de Ferrol en Feminino” y los microteatros itinerantes en negocios de la ciudad de 12.00, 15.00 y de 19.30 a 00.00 horas.