Los centros de ESO de toda Galicia, llamados a participar en la Olimpíada Robótica en la EPEF

Una de las pruebas realizadas en la edición del pasado 2025 Gala Polo

La quinta edición de la Olimpíada Robótica, que organiza la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– en colaboración con el Campus Industrial, se celebrará el próximo viernes 17 de abril en el pabellón municipal de Esteiro. El plazo de inscripción ya está abierto para el alumnado de ESO de toda Galicia.

El desafío se divide en tres retos a desarrollar a lo largo de la jornada, en grupos de entre 3 y 6 personas. Se trata de un “sigue líneas” con obstáculos, la prueba del llamado “barrendero” y una competición tipo luchadores de sumo.

En caso de estar matriculado en alguno de los dos primeros cursos de ESO, el participante competirá en la categoría Promesas, y si está en 2º o 3º, en la sección Elite.

La primera de las pruebas consistirá en hacer que el robot siga una dirección marcada esquivando los obstáculos que encuentre por el camino. Por otra parte, el “barrendero” se denomina de esta manera por utilizar algoritmos similares a los de las aspiradoras o máquinas cortacésped autónomas, debiendo “barrer” todos los objetos del tablero. Para terminar, la competición consistirá en un cara a cara en el que el robot deberá expulsar a su adversario del terreno.

Los centros educativos que estén interesados en participar en la V Olimpíada Robótica pueden apuntarse a través del correo electrónico esteban.jove@udc.es o del teléfono 881 013 135, así como cubriendo un formulario en línea localizable en la publicación al respecto que recogen las redes sociales de la EPEF. El plazo termina a las 23.59 horas del domingo 15 de este mes.