Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Robots

Los centros de ESO de toda Galicia, llamados a participar en la Olimpíada Robótica en la EPEF

Está abierto el plazo de inscripción para este desafío que cumple su quinta edición

Redacción
06/03/2026 22:47
Una de las pruebas realizadas en la edición del pasado 2025
Una de las pruebas realizadas en la edición del pasado 2025
Gala Polo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La quinta edición de la Olimpíada Robótica, que organiza la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– en colaboración con el Campus Industrial, se celebrará el próximo viernes 17 de abril en el pabellón municipal de Esteiro. El plazo de inscripción ya está abierto para el alumnado de ESO de toda Galicia.

El desafío se divide en tres retos a desarrollar a lo largo de la jornada, en grupos de entre 3 y 6 personas. Se trata de un “sigue líneas” con obstáculos, la prueba del llamado “barrendero” y una competición tipo luchadores de sumo.

En caso de estar matriculado en alguno de los dos primeros cursos de ESO, el participante competirá en la categoría Promesas, y si está en 2º o 3º, en la sección Elite.

La primera de las pruebas consistirá en hacer que el robot siga una dirección marcada esquivando los obstáculos que encuentre por el camino. Por otra parte, el “barrendero” se denomina de esta manera por utilizar algoritmos similares a los de las aspiradoras o máquinas cortacésped autónomas, debiendo “barrer” todos los objetos del tablero. Para terminar, la competición consistirá en un cara a cara en el que el robot deberá expulsar a su adversario del terreno.

Los centros educativos que estén interesados en participar en la V Olimpíada Robótica pueden apuntarse a través del correo electrónico esteban.jove@udc.es o del teléfono 881 013 135, así como cubriendo un formulario en línea localizable en la publicación al respecto que recogen las redes sociales de la EPEF. El plazo termina a las 23.59 horas del domingo 15 de este mes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Lareira de Poesía e entrega de premios da SAF

La Sociedad Artística Ferrolana cumple con la sexta edición de su Lareira de Poesía en el Parador de Turismo
Redacción
El nombre del grupo Mendoza surgió a raíz del gusto del cantante por la obra del escritor español

El pop-rock “masa madre” de Mendoza suena en la sala Urania junto a Supergigante
Rita Tojeiro Ces
8M. Fachada del concello iluminada de morado

Los grupos de la oposición denuncian “a invisibilización do 8-M” en el Concello de Ferrol
Redacción
Una de las pruebas realizadas en la edición del pasado 2025

Los centros de ESO de toda Galicia, llamados a participar en la Olimpíada Robótica en la EPEF
Redacción