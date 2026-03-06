Cultura
La Sociedad Artística Ferrolana cumple con la sexta edición de su Lareira de Poesía en el Parador de Turismo
El gran evento incluyó lecturas y entrega de premios, entre otras actividades
El Parador de Turismo de Ferrol acogió este mismo jueves uno de los grandes eventos del año de la Sociedad Artística Ferrolana.
En este escenario se desarrolló la VI Lareira de Poesía, que incluyó la entrega de los Premios Literarios, de Poesía y de Periodismo, así como el acto de presentación del último número, el 31, de la revista “Poesía Galicia”.