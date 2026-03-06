Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cultura

La Sociedad Artística Ferrolana cumple con la sexta edición de su Lareira de Poesía en el Parador de Turismo

El gran evento incluyó lecturas y entrega de premios, entre otras actividades

Redacción
06/03/2026 23:03
Lareira de Poesía e entrega de premios da SAF
La lectura de poesías fue uno de los pilares de la cita
Martín Barreiro
El Parador de Turismo de Ferrol acogió este mismo jueves uno de los grandes eventos del año de la Sociedad Artística Ferrolana.

En este escenario se desarrolló la VI Lareira de Poesía, que incluyó la entrega de los Premios Literarios, de Poesía y de Periodismo, así como el acto de presentación del último número, el 31, de la revista “Poesía Galicia”.

