La Sociedad Artística Ferrolana cumple con la sexta edición de su Lareira de Poesía en el Parador de Turismo

La lectura de poesías fue uno de los pilares de la cita Martín Barreiro

El Parador de Turismo de Ferrol acogió este mismo jueves uno de los grandes eventos del año de la Sociedad Artística Ferrolana.

En este escenario se desarrolló la VI Lareira de Poesía, que incluyó la entrega de los Premios Literarios, de Poesía y de Periodismo, así como el acto de presentación del último número, el 31, de la revista “Poesía Galicia”.