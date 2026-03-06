Mi cuenta

La rehabilitación del lavadero de Cha da Mariña, en Esmelle, costará cerca de 54.000 euros

El alcalde explica que estos espacios “forman parte do patrimonio etnográfico rural” y de socialización

Redacción
06/03/2026 22:09
El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informó este viernes de la inminente licitación de las obras de rehabilitación del lavadero de Cha da Mariña, al lado del río Roxedoiro, junto al local social de Esmelle, en el transcurso de la reunión semanal del Plan de Barrios, que ayer se acercó tanto a esta parroquia.

Los trabajos consistirán en la sustitución de la cubierta, la limpieza de todo el conjunto y la eliminación de los elementos que fueron añadidos a posteriori y que descontextualizan el diseño original.

En un encuentro en el que estuvieron presentes el presidente de la AVV, Miguel Parra, y otros miembros de la directiva, como Paulino Gasalla, y la portavoz de la Asociación de Mulleres Rurais Río D’Aneiro, Mariví Fernández, el regidor explicó que el plan de actuación incluirá la demolición integral de la cubierta y la instalación de una nueva con ristreles de madera de castaño. También se colocará una nueva estructura vertical y horizontal de pilares del mismo material.

El presupuesto asciende a unos 54.000 euros y el plazo de ejecución para entregar la obra es de tres meses. “Os lavadoiros forman parte do patrimonio etnográfico rural, pois non eran só lugares de traballo, senón tamén puntos de encontro da veciñanza”, por lo que afirmó que “seguiremos traballando na recuperación dos lavadoiros”.

Otras actuaciones

En cuanto a actuaciones enmarcadas en el Plan de barrios, los trabajos ejecutados permitieron el desbroce de cerca de 15.000 metros lineales, con especial atención a la zona del local social, y también en los lavaderos y fuentes de Río D’Aneiro, Esmelle, Iglesia, Mougá- Esmelle, Evarista, Conde, La Barrera-Seixido y Peirón.

Se procedió también a la limpieza de los 54 contenedores y a la subsanación de siete incidencias eléctricas. 

