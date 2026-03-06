Isidoro Valerio presentó a Ferrol una Semana Santa al ritmo del “tambor de la memoria”

Aneiros, Rey Varela, Cadiñanos e Iguacel arroparon a Valerio Jorge Meis

Había dicho Isidoro Valerio en los días previos a la arenga que pronunció este viernes en el Jofre que le iba a costar dejar de ser presentador para enfundarse en la piel del protagonista y lo cierto es que no consiguió enmendarle la plana al cronista tras el micrófono, pero sí hilvanar un magnífico texto que el teatro agradeció con una sonora ovación, conscientes de que esta vez la Semana Santa de Ferrol no se pregonó, sino que se presentó en una de las voces más reconocidas de la ciudad.

El suyo fue, recordó, el “pregón más madrugador”, sucediéndose después briznas de informaciones, de últimas horas como la mención a la “celebración hermana” de Las Pepitas, o de efemérides como los 300 años de ciudad ilustrada que cumple la urbe naval, en cuyos astilleros se forjó también el “crisol cultural” que moldeó la Pasión ferrolana hasta convertirla en la amalgama de estilos que llegó a nuestros días.

Se confesó pronto, diciendo que su corazón “late a un ritmo distinto, hasta me tiembla la voz”, algo que, viniendo de un veterano como Valerio, daba cuenta de que la encomienda que le habían confiado desde la Junta de Cofradías le iba a suponer, como así trasladó, tener que mecerse al “ritmo del tambor de la memoria” y desde un lugar distinto del que ocupó cuando dio paso a otros grandes pregoneros como Paloma Gómez Borrero o Ana Pastor.

Isidoro Valerio, pregonero: “La Semana Santa es la mayor celebración colectiva que tiene Ferrol” Más información

Aplaudió a las cofradías como “maestras del arte de adaptarse, evolucionar y construir su propio universo”, y les trasladó que “ante las diferencias de criterio que hayan podido surgir, quiero lanzar un mensaje: tened todos altura de miras, seguid sumando y no permitáis que un desencuentro ensombrezca el brillo de nuestra Semana Santa”, lanzando un guante al más puro estilo Valerio —sin pelos en la lengua— a Dolores y Santo Encuentro por sus desavenencias que pondrían en peligro el procesionario tal y como lo conocemos.

Infancia

El pregonero trajo hasta el atril del Jofre al niño que jugaba a la sombra de las torres de San Julián, al que iba a ver a las bandas ensayar en el entorno de la Pescadería para sentir “el temblor en las entrañas la ciudad”, un Ferrol que “resonaba como una caja de música”. No en vano, Valerio se acordó de las agrupaciones musicales, echando de menos a la “mítica del Grupo Scout 19”, pero dejando también hueco a la historia, tanto la de la propia Pasión de Cristo como la de Egeria, la primera peregrina documentada a Tierra Santa.

Valerio durante su pregón este viernes en el Jofre Martín Barreiro

Quiso enfatizar “la profunda herida abierta en el mundo”, enumerando los conflictos bélicos que llenan de muerte e incertidumbre muchos países, sobre todo en Oriente Medio, pidiendo que se tengan presentes en cada cirio que se encienda, aplaudiendo después que las hermandades sean “aulas de identidad, hogares de puertas abiertas, en un tiempo en el que la soledad es una pandemia” y midiendo el paso del tiempo y la evolución en estampitas y capirotes, las pequeñas grandes cosas que pellizcan la memoria del corazón.

Y así, con el recuerdo emocionado a sus padres, Isidoro Valerio subió a Chamorro por los mismos caminos que habían transitados sus antepasados del Pazo de Serantellos antes de pronunciar la arenga final: “Ferrolanos, preparad vuestro corazón. Que suenen los tambores en Amboage y en la plaza de Armas, que el incienso se mezcle con el salitre de nuestra ría. Cualquier época es buena para venir a Ferrol, pero quien quiera conocer nuestra alma, debe venir en los días de Pasión. Os invito a que estas procesiones sean un puente entre los que creen y los que buscan; entre el Ferrol de las glorias pasadas y el del futuro que debemos construir, más que nunca, todos juntos. Porque cuando Ferrol quiere, Ferrol puede. Disfrutadla, vividla, sentidla. Y, como se dice cuando el paso debe levantarse, para tocar las estrellas, dejadme gritar con vosotros: ¡al cielo con Ella!”.

Medallas de Oro

El aplauso del Jofre, que acompañó el acto desde el principio hasta que cayó el telón tras la actuación de Concerto Tempo, asistió entremedias al primer discurso de Fernando Iguacel como presidente de la Junta en un pregón, agradeciendo a instituciones y personas anónimas su unión para que florezca la Pasión ferrolana cada primavera, y haciendo una semblanza de las dos medallas de Oro, José Evia y César Carreño que, tras recoger las insignias, dijeron también unas emocionadas palabras.

Çarreño y Evia con sus medallas de Oro de la Junta de Cofradías Jorge Meis

El primero, con la voz quebrada, aseguró que era para él un “estímulo, un punto y seguido” en su participación en la Semana Santa, mientras que el segundo, con su retranca habitual, dio las gracias porque el homenaje le llegase en vida e incidió en que “en el mundo en el que vivimos siguen existiendo Judas, Caifases y Poncios Pilatos y, por desgracia, siguen muriendo inocentes”, recordando las palabras antibelicistas de León XIV antes de recuperar la sorna para decirle a Iguacel que “a min tocounme vivir a Semana Santa da pandemia… espero sinceramente que a ti non che toque a do meteorito”.

Intervenciones

El obispo Fernando García Cadiñanos blandió después el atril para felicitar al pregonero y a los homenajeados, pero también a Fernando “el eterno secretario que ahora ya es presidente”. Pidió el prelado que rememos “en la misma dirección” y compartió que la palabra “abrir” había sido de las más mencionadas, pidiendo que “nos abramos a Jesucristo, que es el que va a pasear por nuestras calles, que le abramos las puertas”.

Responsables de la Soledad, Santo Entierro, Dolores, Merced y Angustias Jorge Meis

Hizo hincapié en que esas puertas deben abrirse “a los hermanos, a los otros, a los diferentes, a los de otra raza, país, lugar, religión, ideología política” para poder al fin “contar la paz de la Pascua”. Le sucedió al micrófono Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, quien hizo un gran esfuerzo al intervenir con una notable afonía.

No obstante, quiso participar en el preludio de unos días en los que Ferrol “volve vibrar de emoción, sentimento e paixón”, dando tanto las gracias a quienes hacen posible la Pasión como también la enhorabuena a Valerio, así como a Evia y a Carreño, recriminando con humor a este último que lo único que no había conseguido en su paso por la presidencia de la Junta fue “dar coa fórmula para garantir o bo tempo”.

El teatro registró una muy buena entrada para presenciar el pregón Martín Barreiro

Finalmente, fue el alcalde, José Manuel Rey Varela, el encargado nuevamente del broche final antes de la actuación musical. El regidor no dudó en insistir en que la Pasión otorga a la ciudad “identidade como pobo", pero también “é un legado vivo das xeracións pasadas", concluyendo que “ninguén se pode considerar de Ferrol se non sinte a Semana Santa".