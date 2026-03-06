Exitoso concierto por el décimo aniversario de la AM Cristo de la Buena Muerte en la Orden Tercera

La capilla terciaria se quedó pequeña para la cita cofrade Jorge Meis

Emoción a flor de piel la que se vivió este jueves en la capilla de la Orden Tercera, donde la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Buena Muerte celebró su décimo aniversario en el mismo lugar donde se había presentado en sociedad justamente diez años antes.

Vicky Permuy, la presidenta de la entidad, no pudo evitar las lágrimas al hablar de los duros inicios y dar las gracias a quienes les ayudaron a superar los primeros escollos hasta convertirse en lo que son hoy en día, una de las bandas que mejor suena de la Semana Santa de Ferrol.

Tanto ella como otro de los integrantes, David García, recordaron, asimismo, a Álex y a Patxi, dos de los componentes fundadores que fallecieron en 2020 y 2023, a los que dedicaron, de forma especial, la penúltima de las marchas que interpretaron, “Luz de Estrella”, compuesta en su honor.

El público llenó la capilla terciaria este jueves Jorge Meis

Por su parte, Antía Romero fue la encargada de presentar e ir dando paso a los diferentes títulos del repertorio, sonando “Penas de San Roque”, “Llorando en tu Soledad”, “Mujer Verónica”, “Caminando van por Tientos… en la Madrugá”, “Cristo que Vuelve”, “Seres de Luz” y “Tu Misericordia”.

El público abarrotó la capilla terciaria, que se quedó especialmente pequeña para un concierto en el que la agrupación sonó realmente espectacular, compacta y potente, arrancando aplausos incluso en mitad de las marchas.

Sin embargo, a pesar de demostrar que el hueco en la Pasión ferrolana lo tienen más que merecido, tristemente este año escucharemos a “los muertos” mucho menos de lo que nos gustaría al no formar parte de ninguno de los cortejos de la Cofradía de Dolores, una decisión que ojalá se revierta próximamente.