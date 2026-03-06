El Tribunal Supremo reconoce el derecho de exoneración de deudas públicas a un ferrolano

Cristóbal Dobarro Jorge Meis

Un empresario ferrolano ha conseguido que se reconozca su derecho a ser exonerado de la mayor parte de las deudas que tenía con la Agencia Tributaria tras la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del pasado 3 de marzo que estimó un recurso de casación formulado por el abogado local Cristóbal Dobarro frente a la resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña emitida en el año 2022.

El empresario en cuestión había instado concurso de acreedores de persona física, solicitando la exoneración del pasivo insatisfecho –es decir, la segunda oportunidad– tras acumular cuantiosas deudas, explica el bufete de Dobarro, la mayor parte de la AEAT, organismo que se opuso basándose en el texto refundido de la Ley Concursal que establecía la exclusión de créditos públicos.

En el recurso de casación, Dobarro alegó que existía “extralimitación” del Gobierno en la redacción del Texto Refundido y que, además, era contraria a la doctrina del propio Supremo sobre la extensión de los créditos de derecho público.

En la sentencia, el Supremo afirma que el tribunal de instancia no aplicó correctamente la interpretación jurisprudencial de la sentencia 381/2019 y que, por lo tanto, procedía estimar el recurso de apelación “en el sentido de aprobar al plan de pagos propuesto por el concursado y extender los efectos de la exoneración a los créditos públicos, en concreto al de la AEAT”. De este modo, la deuda del empresario con la Agencia Tributaria se ve reducida en un 85% con respecto a la inicial.