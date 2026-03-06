El PSOE acusa a Rey de lanzar una “cortina de fume” sobre el Sánchez Aguilera

Ángel Mato, en una rueda de prensa reciente D. Alexandre

El secretario xeral de la Agrupación Socialista y portavoz del grupo municipal Ángel Mato expresó este viernes su sorpresa por las declaraciones del alcalde en relación con la construcción de vivienda pública en el Sánchez Aguilera. El pasado jueves, Rey Varela animó al Gobierno a tomar la decisión, una invitación que Mato no comprende “cando na mesma comparecencia recoñece que aínda non ten data para empezar a facer as rúas”.

“Sería moi interesante que o señor alcalde explicase como pretende que se levanten inmobles nun terreo no que, en vez de vías de acceso, só hai escombros, chatarra e ruínas”, dijo, “porque en tres anos desde a sinatura do convenio que lle deixamos listo non moveu unha soa pedra”.

El concejal socialista ironizó con el “seguinte anuncio” del regidor: “Quizais o próximo será reclamar que os edificios teñan heliporto, como a Casa do Concello de Narón, para que os veciños poidan voar ata os seus pisos”.

Para Mato, la petición del alcalde es “unha cortina de fume para ocultar a súa propia incompetencia”. “O que deixou claro o Goberno é que quere levantar eses pisos en Ferrol”, añadió el secretario xeral de la Agrupación Socialista, “pero o que non quere é seguir esperando polo goberno local do PP, que non fai nada para deixar a parcela lista, e por iso está a buscar tamén outras alternativas na cidade”. Así, el edil pronostica que si el ejecutivo local “non é capaz de resolver a urbanización dunha vez vaise perder a mellor oportunidade para desenvolver completamente o barrio a curto plazo”.

Mato insistió en el argumento de que la ciudad está “en parálise pola falta de traballo dun equipo de 13 concelleiros e case outros tantos asesores” y lamentó que “en tres anos de mandato non foi capaz de rematar moito máis que esa especie de pendello que se lle ocorreu instalar no parque do Inferniño”, aludiendo al parque cubierto de la plaza.