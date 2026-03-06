Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE acusa a Rey de lanzar una “cortina de fume” sobre el Sánchez Aguilera

Le pide que diga dónde puede construir el Gobierno si “non ten data para empezar as rúas”

Redacción
06/03/2026 22:13
Ángel Mato en la rueda de prensa de este viernes en el concello
Ángel Mato, en una rueda de prensa reciente
D. Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El secretario xeral de la Agrupación Socialista y portavoz del grupo municipal Ángel Mato expresó este viernes su sorpresa por las declaraciones del alcalde en relación con la construcción de vivienda pública en el Sánchez Aguilera. El pasado jueves, Rey Varela animó al Gobierno a tomar la decisión, una invitación que Mato no comprende “cando na mesma comparecencia recoñece que aínda non ten data para empezar a facer as rúas”.

“Sería moi interesante que o señor alcalde explicase como pretende que se levanten inmobles nun terreo no que, en vez de vías de acceso, só hai escombros, chatarra e ruínas”, dijo, “porque en tres anos desde a sinatura do convenio que lle deixamos listo non moveu unha soa pedra”.

El concejal socialista ironizó con el “seguinte anuncio” del regidor: “Quizais o próximo será reclamar que os edificios teñan heliporto, como a Casa do Concello de Narón, para que os veciños poidan voar ata os seus pisos”.

Para Mato, la petición del alcalde es “unha cortina de fume para ocultar a súa propia incompetencia”. “O que deixou claro o Goberno é que quere levantar eses pisos en Ferrol”, añadió el secretario xeral de la Agrupación Socialista, “pero o que non quere é seguir esperando polo goberno local do PP, que non fai nada para deixar a parcela lista, e por iso está a buscar tamén outras alternativas na cidade”. Así, el edil pronostica que si el ejecutivo local “non é capaz de resolver a urbanización dunha vez vaise perder a mellor oportunidade para desenvolver completamente o barrio a curto plazo”.

Mato insistió en el argumento de que la ciudad está “en parálise pola falta de traballo dun equipo de 13 concelleiros e case outros tantos asesores” y lamentó que “en tres anos de mandato non foi capaz de rematar moito máis que esa especie de pendello que se lle ocorreu instalar no parque do Inferniño”, aludiendo al parque cubierto de la plaza.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Lareira de Poesía e entrega de premios da SAF

La Sociedad Artística Ferrolana cumple con la sexta edición de su Lareira de Poesía en el Parador de Turismo
Redacción
El nombre del grupo Mendoza surgió a raíz del gusto del cantante por la obra del escritor español

El pop-rock “masa madre” de Mendoza suena en la sala Urania junto a Supergigante
Rita Tojeiro Ces
8M. Fachada del concello iluminada de morado

Los grupos de la oposición denuncian “a invisibilización do 8-M” en el Concello de Ferrol
Redacción
Una de las pruebas realizadas en la edición del pasado 2025

Los centros de ESO de toda Galicia, llamados a participar en la Olimpíada Robótica en la EPEF
Redacción