El pop-rock “masa madre” de Mendoza suena en la sala Urania junto a Supergigante

El nombre del grupo Mendoza surgió a raíz del gusto del cantante por la obra del escritor español Cedida

Mendoza es el grupo madrileño que, paradójicamente, dio el salto a los grandes medios de comunicación a raíz de que su primer EP, ‘Grieta de timidez’, coincidiera con uno de los lanzamientos de la ya internacional Rosalía. Con esta artista no existe relación alguna, y tampoco con la banda Supergigante, que aunque no habían coincidido antes de saber que compartirían el escenario de la sala Urania, el sábado 13, desde que escucharon algunos temas suyos “nos hemos hecho fans”.

Así lo expresó Rodrigo Domínguez, la voz de este quinteto que vendrá a Ferrol a presentar su último trabajo discográfico. A pesar de que el título de ‘Salvavidas’ pueda evocar que se haya pensado en positivo, según explica el cantante, el nombre fue elegido “el último día antes de que saliera”, inspirándose en la letra de ‘La Ley’.

En este tema se advierte de que “La ley es el salvavidas de tu inmoralidad”, una frase que trata de transmitir cómo se suelen utilizar “las normativas para esconder ciertas inmoralidades; por ejemplo, la esclavitud era legal en su momento”, señala. Dentro del disco “seguramente no es la canción más escuchada”, relata, advirtiendo de su ritmo más lento, de balada, que aunque pueda engañar en una primera escucha, realmente “es bastante crítica”.

Este nuevo álbum marca la diferencia con sus anteriores propuestas: “Sin lugar a dudas, tiene más energía, más fuerza, es un poquito más rock que todo lo anterior”, destaca Domínguez, advirtiendo de que “es una tendencia que estamos siguiendo como proyecto”.

No obstante, en Mendoza hay algo que se mantiene como esencia, y es que “utilizamos mucho los sonidos orgánicos”, recuerda el cantante, admitiendo que aunque pueda haber algún detalle electrónico, es muy escaso. Este carácter instrumental a la vieja usanza “nos diferencia bastante de lo que se está haciendo ahora en el pop rock de la música nacional”, y da pie a su “broma interna” de caracterizar sus melodías como “música masa madre”.

Asimismo, Rodrigo Domínguez destaca que, a diferencia de lo que suele ocurri­r en numerosos conciertos a día de hoy, se puede escribir con mayúsculas que Mendoza realiza actuaciones en riguroso directo, ya que el público no escuchará pistas, coros ni ningún sonido grabado.

Precisamente, debido a esta pulsión natural, la identidad del grupo estuvo siempre ligada a materiales orgánicos, como se puede apreciar en el videoclip de ‘Nos volveremos a ver’, que salió a la luz a principios de año, dirigido por Santiago Carlini y filmado entre vegetales en la floristería Plantas luego existes de Lavapiés. Además, el formato físico del primer EP presentaba los CD’s en “sobres de madera” y, en el interior, los créditos se podían plantar al venir en papeles de semillas.