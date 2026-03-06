Mi cuenta

Ferrol

El BNG critica el borrador de uso de espacios culturales

María López dice que "limita a liberdade do tecido asociativo" de la ciudad

Redacción
06/03/2026 22:19
María López, en una rueda de prensa con Iván Rivas
El borrador del reglamento para el uso de las instalaciones culturales de la ciudad –Jofre, Auditorio y Torrente Ballester– presentado este viernes en comisión por el ejecutivo local no le gusta nada al grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, que cree que con este nuevo marco el gobierno de Rey Varela quiere “censurar as actividades culturais e os actos organizados polo tecido social da cidade”.

La concejala María López cree que la propuesta es “totalmente arbitraria” porque “limita a capacidade de desenvolver eventos e favorece a convocatoria dos mesmos previo pago dunha taxa”.

Uno de los aspectos más censurables, señala la edila nacionalista, es que el ejecutivo “se outorga a decisión discrecional de autorizar a celebración de actividades nos espazos culturais” y en la que se limita la cesión gratuita “a tres días á semana, de martes a xoves”. Además, prosigue el BNG, “só se permitirá desenvolver unha actividade gratuíta ao ano en espazos como a capela do Torrente Ballester”. Además, si alguna asociación quiere organizar un acto el fin de semana solo podrá hacerlo “previo pagamento dunha taxa municipal, aínda que o espazo non tivera nada programado”.

Para López, el hecho de que pagando “non teñas ningún límite para poder utilizar estes espazos salvo que coincidan coa escasa axenda cultural municipal evidencia que non existe un motivo real para esta nova regulación nunha cidade como Ferrol, cuxo tecido asociativo empregaba os espazos con liberdade, con respecto e sen abusar”.

Por estos motivos, la concejala del BNG le pide al gobierno que renuncie a la iniciativa, pues, de seguir adelante y acabar implantándose “suporía botar por terra unha forma de actuar do Concello de Ferrol, unha forma de xestionar os espazos culturais da cidade aberta e participativa que posibilitaba” que las entidades “puidesen desenvolver a súa actividade”.

