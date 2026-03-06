Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Cuatro horas de rebajas en el oulet que ofrecen los comercios de A Magdalena

Este sábado habrá gangas para cerrar la temporada de invierno

Redacción
06/03/2026 19:51
Participan los comercios del CCA A Magdalena
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El comercio ferrolano quiere despedir el invierno y sacar adelante sus prendas de temporada antes de que se puedan lucir las nuevas galas de primavera con la esperada llegada del buen tiempo.

Por eso, para complementar las rebajas que todavía “colean” en algunos establecimientos, el Centro Comercial Aberto A Magdalena prepara un sábado de gangas, de tan solo cuatro horas –el horario de mañana de los locales comerciales de la ciudad– para que los comercios adheridos lleven a cabo su outlet, que se verá completada con actividades de animación paralela.

De este modo, las ventas en rebajas comenzarán a las 10.00 horas, con la apertura de los establecimientos, y de 11.30 a 12.30 horas se celebrará lo que denominan la “hora tola”, con sorpresas para los compradores.

Durante la celebración de todo el evento habrá photocall para animar la jornada de compras y música en puntos clave de la zona comercial. Los últimos descuentos se ofertarán en el tramo final, de 13.30 a 14.00 horas.

A lo largo de la jornada de hoy habrá también sorteos para animar a los clientes a realizar sus compras de la temporada a los mejores precios.

Fene

También en el vecino concello de Fene habrá oportunidad de asistir a un outlet durante el fin de semana. En esta iniciativa participan un total 17 establecimientos comerciales del municipio, que ofrecerán productos rebajados. Este sábado será en horario de mañana y tarde, y el domingo de 11.00 a 13.30 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Cuatro horas de rebajas en el oulet que ofrecen los comercios de A Magdalena
Redacción
Afundación teatro Máis Saaabor

‘Máis Saaabor!’, de Culturactiva Producións, ensina a importancia da alimentación saudable a 400 escolares de Ferrolterra
Redacción
Nazareno Angutias

Veneración y procesión del Nazareno de las Angustias, triduo en Dolores y concierto en la Merced
Redacción
concierto del X Aniversario de la Agrupación Musical del Cristo de la Buena Muerte en la capilla de la Orden Tercera

Exitoso concierto por el décimo aniversario de la AM Cristo de la Buena Muerte en la Orden Tercera
Marta Corral