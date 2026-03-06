Cuatro horas de rebajas en el oulet que ofrecen los comercios de A Magdalena

Participan los comercios del CCA A Magdalena Archivo

El comercio ferrolano quiere despedir el invierno y sacar adelante sus prendas de temporada antes de que se puedan lucir las nuevas galas de primavera con la esperada llegada del buen tiempo.

Por eso, para complementar las rebajas que todavía “colean” en algunos establecimientos, el Centro Comercial Aberto A Magdalena prepara un sábado de gangas, de tan solo cuatro horas –el horario de mañana de los locales comerciales de la ciudad– para que los comercios adheridos lleven a cabo su outlet, que se verá completada con actividades de animación paralela.

De este modo, las ventas en rebajas comenzarán a las 10.00 horas, con la apertura de los establecimientos, y de 11.30 a 12.30 horas se celebrará lo que denominan la “hora tola”, con sorpresas para los compradores.

Durante la celebración de todo el evento habrá photocall para animar la jornada de compras y música en puntos clave de la zona comercial. Los últimos descuentos se ofertarán en el tramo final, de 13.30 a 14.00 horas.

A lo largo de la jornada de hoy habrá también sorteos para animar a los clientes a realizar sus compras de la temporada a los mejores precios.

Fene

También en el vecino concello de Fene habrá oportunidad de asistir a un outlet durante el fin de semana. En esta iniciativa participan un total 17 establecimientos comerciales del municipio, que ofrecerán productos rebajados. Este sábado será en horario de mañana y tarde, y el domingo de 11.00 a 13.30 horas.