Día das Mulleres

A Xornada Feminista no Ateneo Ferrolán incluirá a entrega de galardóns do II Concurso de Carteis do 8-M

Tres ponentes, e o mesmo número de gañadoras, serán as protagonistas deste venres

Redacción
06/03/2026 12:56
Exposición da edición do ano pasado do Concurso de Carteis do 8-M
Exposición da edición do ano pasado do Concurso de Carteis do 8-M
Daniel Alexandre
Este mesmo venres 6, ás 18.00, no Ateneo Ferrolán, terá lugar a Xornada Feminista ‘Cara o 8M. A necesidade dunha reflexión conxunta’, coa participación de María Pardo Fernández, pedagoga, articulista e activista; Miriam Couceiro Castro, escritora, socióloga e activista, e Cristina Seoane Novo, arqueóloga e investigadora. 

Ademais, recibirán os premios do II Concurso de Carteis do 8-M: Araceli García (primeiro posto), Alba Muñoz (segundo) e Gala Tojeiro (terceiro).

