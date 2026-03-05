Mi cuenta

Diario de Ferrol

Una noche de espectáculos artísticos en Artábria recauda fondos para la Flotilla de 2026 que partirá rumbo a Gaza

Ferrol con Palestina organiza esta jornada que se abrirá con la intervención de la abogada Sandra Garrido, una de las detenidas en la misión del año pasado

Redacción
05/03/2026 14:02
Este viernes 6 por la noche, a partir de las 21.00 horas, el colectivo Ferrol con Palestina organiza en el centro social Artábria una jornada de música, poesía y teatro con vistas a recaudar fondos para la Global Sumud Flotilla 2026, que zarpará el próximo 12 de abril. Una de las participantes del año pasado en esta iniciativa, cuya embarcación fue interceptada por las fuerzas armadas sin lograr el objetivo, la abogada Sandra Garrido, estará presente para dar inicio al encuentro.

Tal y como recuerdan desde la asociación, Garrido es una de las personas que fue detenida en 2025 y posteriormente extraditada, quien intervendrá en primer lugar para dar a conocer esta experiencia, que volverá a intentar romper el bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza el mes que viene. Esta misión civil y médica en la Palestina ocupada contará con más de 100 barcos y 3.000 personas a bordo de los mismos.

El programa de dicha noche también incluirá la representación de la pieza de microteatro “7 crianças judías”, dirigida y traducida por Helga Méndez, una parte musical a cargo de As revoltosas de Antónia Alarcom, Manolo Bacalhau y Estrela Viñas, y la poesía vendrá de la mano de Karlotti, Loreto de Castro y Nelu Vermouth.

