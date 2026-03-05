Siete procesiones cambian sus horarios o recorridos esta Semana Santa 2026 en Ferrol

El Cristo de los Navegantes volverá a recorrer la calle Espartero Jorge Meis

Aunque no será hasta el próximo viernes 13 de marzo cuando se presenten el procesionario y la revista “Ecce Homo” —19.00 horas, capilla del Torrente Ballester—, la página web de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Ferrol ya ha actualizado itinerarios y horarios de las procesiones en este año 2026, afectando estos cambios principalmente a dos hermandades, la Soledad y la Merced.

En primer lugar, la Cofradía de Dolores consolida su retirada por la calle homónima tanto el Domingo de Ramos —cuando se mantiene también su paso por Rubalcava como muestra de agradecimiento a la iglesia del Carmen— como el Miércoles Santo en el cortejo de la Penitencia.

Soledad

Asimismo, si los de Méndez Núñez se quejaron el año pasado por tener que retrasar la salida de la Esperanza el Martes Santo por el discurrir de la hermandad portuaria, la Soledad ha decidido formular varios cambios.

De este modo, su procesión del Cristo de la Buena Muerte adelanta media hora su salida (19.00) y completará el recorrido a la inversa; es decir, saliendo de la Orden Tercera y pasando por Glorieta de Alfredo Martín, Real, Coruña, Magdalena, San Diego y retirada. Será el mismo itinerario que seguirá el Viernes Santo con su titular, la Virgen de la Soledad, que empezará 30 minutos más tarde (21.00).

Merced

La hermandad de la calle María ha variado los horarios en sus tres procesiones principales. Así, el Miércoles Santo saldrá la Cruz de Guía de Nuestra Señora de los Cautivos y el Santísimo Cristo Redentor a las 18.30 horas —30 minutos antes que el pasado año—; el Jueves Santo, el cortejo de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en el Beso de Judas también se adelanta a las seis, y el Viernes Santo, la procesión del Crucificado reduce igualmente media hora de espera, saliendo de la capilla mercedaria a las cuatro de la tarde.

Resurrección

Otro de los desfiles procesionales que sufrirá variaciones será el Gozoso Encuentro del Domingo de Resurrección. Se trata de una cita organizada por las tres cofradías hermanas de la Semana Santa ferrolana y comienza con tres cortejos saliendo casi a la vez de diversos puntos de la ciudad.

Así, a las 12.00 horas lo hace Jesús Resucitado de la Soledad de la concatedral de San Julián tras celebrarse la eucaristía, y la Virgen de la Luz del Santuario de las Angustias. Un cuarto de hora más tarde —antes se hacía a las 11.45—, en la capilla de la Merced inicia el recorrido María Magdalena.

A las 13.00 horas —también con más antelación— confluirán los cortejos en la plaza de Armas y de allí emprenderán retirada a San Julián a las 13.45, desviándose la Angustia desde allí a su sede canónica, donde se recogerán los cofrades del barrio de Esteiro hasta el año que viene al tratarse de la última cita del procesionario ferrolano.

Navegantes

Una de las procesiones más queridas de la ciudad naval es la que tiene a la talla de la iglesia del Socorro como protagonista y que este año recupera el itinerario que se había visto modificado por las obras en la calle San Francisco.

De este modo, saliendo 30 minutos antes en comparación con años anteriores —a las 19.00 horas desde la parroquia— el Cristo de los Navegantes de Enrique Carballido, seguido por numeroso público, recorrerá Merced, Espartero, Glorieta de Alfredo Martín, San Francisco, Puerta del Parque, interior del Arsenal, Puerta de la Cortina y avenida de la Marina, para retirarse de nuevo en el templo. Se trata de un cortejo del que se encarga la Cofradía de la Soledad en el que cobran gran protagonismo las “gentes del mar”.