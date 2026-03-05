Rey Varela anuncia la licitación "en pocos días" de la fase de Caranza de "Abrir Ferrol al mar"

Rey Varela, este jueves en el Parador Daniel Alexandre

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha anunciado este jueves en las Conversas no Parador que organiza el Club de Prensa la licitación "en pocos días" de la fase de Caranza del proyecto "Abrir Ferrol al mar", la más "compleja", aseguró, "desde el punto de vista técnico" y por los condicionantes ambientales, pues, recordó, incluye "la creación de una nueva playa".

El regidor aseguró que esta actuación permitirá avanzar en uno de los proyectos-estrella del mandato, una línea de gobierno que se combina, reiteró, con la gestión del día a día y la reorganización municipal.

En ese sentido, Rey Varela subrayó que es la "estabilidade" institucional la que ha permitido "sentarse aquí un ano despois e poder dicir que todo o que eran proxectos están converténdose en realidades". Es esa estabilidad, dijo, la que está permitiendo "afrontar el presente" y mirar al futuro "con ilusión". "As últimas cifras de afiliación e emprego convértennos nunha cidade atractiva para investir", añadió.

La aprobación cada año de los presupuestos municipales, señaló el primer edil, es clave para "poder avanzar no noso proxecto de cidade; se non hai orzamentos, non é realizable", apuntó tras hacer referencia al "desfase económico de 20 millóns de euros" que se encontró cuando accedió a la Alcaldía en 2023.

En reorganización municipal, el alcalde puso en valor la aprobación "25 anos despois da anterior" de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el lanzamiento de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026 que, entre otras cosas, se traducirá en un incremento de los efectivos en materia de Seguridad, tanto en policías como en bomberos (que serán 100 y 50, respectivamente, una vez se complete el proceso) y la cobertura de todas las plazas de la RPT en el área de Política Social por primera vez en la historia reciente de la corporación local.

Los grandes proyectos de ciudad, precisó Rey Varela, siguen avanzando. La fase de A Magdalena de "Abrir Ferrol al mar", detalló, "va a toda velocidad, en días o semanas empezará la fase de Esteiro, que va a suponer un salto cualitativo en materia de movilidad, y en pocos días se licitará la fase de Caranza, la más compleja desde el punto de vista técnico". En este punto, aludió a las críticas del Anpa del conservatorio Xan Viaño por el estado del aparcamiento compartido con el Auditorio recordando que esta misma fase de "Abrir Ferrol al mar" contempla la rehabilitación integral de esta zona de estacionamiento, así como la habilitación "doutras dúas máis enfrente cunha capacidade de 74 vehículos".

Tras repasar el resto de las obras de envergadura, el alcalde se centró en los "temas del día a día". Así, recordó que el mal tiempo de los últimos tres meses ha impedido que pudiesen comenzar los trabajos de rebacheo de baches y, aunque este jueves la lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia, avanzó que "a próxima semana se asinará o novo contrato de mantemento", dotado con dos millones de euros, "co que comezaremos a tapar os baches da cidade". Lo mismo sucederá con el pintado de las marcas viales. Por otra parte, anunció que el ejecutivo sigue trabajando en la elaboración de un plan extraordinario de aglomerados que significará la "renovación completa" de las calles de la ciudad. "É un plan ambicioso que afecta a todos os barrios e á zona rural", afirmó el regidor.