Revisiones oftalmológicas en plena plaza de Armas de mano del CHUF y la Fundación ONCE

La unidad móvil realizó revisiones y también simulaciones para concienciar sobre problemas visuales

El Servicio de Oftalmoloxía del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) colabora en la campaña “A túa mirada impórtanos, cóidaa”, de mano de la Fundación ONCE, por medio de unidad móvil que se instaló en la Plaza de Armas del Ayuntamiento de Ferrol este jueves, que ofrece experiencias inmersivas, espacios de información y materiales divulgativos con el objetivo de sensibilizar sobre el cuidado de la salud ocular. El vehículo estuvo en la zona hasta las 19.00 horas pero ya no se daban citas desde primera hora de la tarde, por cubrir el cupo de las atenciones.

Tres profesionales de Oftalmoloxía, Nuria Olivier, Rosa Arroyo y Cristóbal Quintero, estuvieron presentes en esa unidad en el marco de esta campaña, que es una acción de educación y concienciación dirigida a la población general.

La unidad móvil fue diseñada para ofrecer una experiencia integral alrededor de las patologías oculares y enfermedades de la retina, combinando contenidos educativos, actividades interactivas y espacios de información accesibles dirigidos a la población general, pacientes y cuidadores.

El recorrido permite abordar los principales retos de la salud visual desde una perspectiva clínica, social y experiencial, facilitando la comprensión del impacto real de estas patologías en la vida diaria, explica la responsable del Servizo de Oftalmoloxía, Dolores Álvarez Díaz.

Los tres objetivos clave, entre otros, son aumentar la concienciación de la población general sobre la importancia de la salud visual y sobre patologías oculares de alta prevalencia, como la degeneración macular asociada a la edad, el edema macular y la retinopatía diabética, que impactan de forma significativa en la autonomía y la calidad de vida de las personas. El segundo de los objetivos pasa por aumentar el conocimiento de la población sobre las principales patologías oculares y los factores de riesgo asociados, poniendo en valor la prevención y la detección temprana como herramientas clave, mediante una información próxima. Y, el tercero, fomentar la empatía y la comprensión hacia las personas con baja visión mediante experiencias inmersivas que permiten simular su realidad visual y sensibilizar sobre las dificultades a las que se enfrentan en su día a día.

Estos tres objetivos se materializan en tres estaciones: “Cuidamos o que ves” centrada en la prevención y cuidado ocular, siendo el pilar de la iniciativa, accediendo los participantes a revisiones básicas; “Así o vexo eu”, una segunda acción que implica vivir en primera persona los retos de la baja visión. Se propone una experiencia educativa e innovadora diseñada para sensibilizar y concienciar sobre el impacto de las enfermedades oculares en la vida diaria. Mediante gafas de realidad mixta, los asistentes podrán experimentar simulaciones. El objetivo es generar empatía y comprensión.

Por último se plantea la propuesta “se non o ves claro”, que ofrece recursos, apoyo y soluciones para el día a día. Los asistentes recibirán orientación especializada sobre cómo afrontar las limitaciones visuales en la vida diaria.