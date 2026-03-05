Llamamiento en Ferrolterra a las personas con grupo sanguíneo Cero Negativo, que parece formar parte de un bulo

En el Hospital Arquitecto Marcide hay una unidad de donación de sangre permanente Jorge Meis

En los últimos días han sido numerosos los ciudadanos de Ferrol y Comarca que han recibido algún tipo de mensaje alertando de la necesidad de ir a donar sangre por encontrarse en niveles críticos la reserva de algún grupo concreto como el Cero Negativo, también llamado donante universal.

Lo cierto es que las pasadas semanas desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) se puso en marcha una campaña para ampliar reservas en algunos grupos, como se hace regularmente, pero, a día de hoy, aseguran, no existe estado de alerta o nivel crítico con respecto a algún tipo sanguíneo en concreto, viviendo una “situación de normalidade”.

Así, recuerdan que desde la entidad se trabaja a diario para “garantir o stock de sangue de todos os hospitais de Galicia” y no tener que llegar a un momento de escasez, al que se hace alusión en los referidos mensajes. Entre ellos, destaca un llamamiento hecho también desde el departamento de Seguridad y Salud Laboral de Navantia, alertando de la necesidad de que las personas del grupo Cero Negativo vayan a donar sangre al Marcide, al centro permanente. En el texto aluden a un trabajador que habría sido intervenido de una cirugía importante en Coruña y que precisaría sangre del citado grupo del que, sostienen, “no hay reservas”. Ese mensaje y otros idénticos han hecho correr lo que parece ser un “bulo” en Ferrolterra, ya que desde la axencia aseguran que "nestes momentos hai niveis de reserva máis baixos nalgúns grupos sanguíneos, circunstancia lóxica porque o consumo varía en función da demanda dos hospitais, pero non hay alerta ou nivel crítico algún".

400 doazóns diarias

Explican también que desde la Axencia que "sempre se fai un chamamento xeneralizado á participación de todos os doantes para calquera persoa que o poda precisar", por eso, subrayan, "todos os días do ano precisamos ao redor de 400 doazóns de sangue".

Asimismo, cada semana comunican a través de su tradicional semáforo las reservas de cada grupo concreto.

Por otra parte, todas las donaciones son bienvenidas y para fomentarlas tienen repartidas por el territorio diez unidades móviles, una de ellas estuvo entre el martes y este jueves en la Escuela de Especialidades de A Graña (Esengra). Así, quienes deseen colaborar podrán dirigirse a las mismas. Todos los desplazamientos están colgados en el portal web. ados.sergas.es, en redes sociales y también se puede solicitar información a través del teléfono 900 100 828.