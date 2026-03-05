Las fotos nunca vistas de Nicolás Muller en Galicia, pasando por Ferrol, llegan al fin a la ciudad

A la apertura asistió ayer la hija del fotógrafo, Ana Muller, el comisario, José Ferrero, y representantes institucionales Daniel Alexandre

La sede de Afundación en Ferrol exhibe una nueva exposición fotográfica desde este mismo jueves, “Nicolás Muller en Galicia”, una selección extraída de los viajes que realizó este fotógrafo húngaro, que llevó su cámara desde su país natal hasta Francia, Portugal, Marruecos y España, escapando de la Segunda Guerra Mundial. A este último país llegó con motivo de un encargo de la editorial Clave, del que solo se publicaron la mitad de los volúmenes previstos, y, en concreto, el material capturado en Galicia nunca se materializó por completo. De hecho, buena parte de las imágenes de esta muestra, que viene de lucirse en Vigo y Lugo, es la primera vez que salen a la luz.

“Nicolás Muller en Galicia” es una de las propuestas expositivas itinerantes de la Cidade da Cultura, nacida a raíz de otra selección de obras del mismo autor que acogió el Museo Centro Gaiás de Compostela, en 2023. Por este motivo, a la inauguración asistió Ana Isabel Vázquez Reboredo, directora gerente de la Cidade da Cultura, acompañada de la coordinadora adjunta de Cultura de Afundación, Paloma Vela Garicano. Además, destacó la participación de la propia hija del fotógrafo, Ana Muller, y del comisario de la exposición, José Ferrero.

Esta muestra, que permanecerá en la sede ferrolana hasta el sábado 23 de mayo, está compuesta por 49 imágenes, de las que 34 son totalmente inéditas. Una de las particularidades de la obra de Muller es su especial atención a las clases trabajadoras y concretamente las labores que llevaban a cabo las mujeres en cualquier ámbito social.

Asimismo, en esta propuesta destacan elementos como el mercado (que lo entendía como un “escaparate de la actividad rural”), el mar y el desarrollo urbanístico. Vinculado a este último pilar temático, el fotógrafo realizó sus capturas a raíz de un encargo para una serie de libros, en los que debía mostrar una imagen moderna de España para hacer al país atractivo en términos turísticos y de inversión, y entre las instantáneas figuran algunas de Ferrol en 1960.

El fotógrafo

Fue de la mano del asturiano Fernando Vela que Nicolás Muller llegó al país, en 1948, con quien colaboró en varias publicaciones estatales y también de Tánger, donde llegó a poner en marcha su propio estudio fotográfico nueve años antes.

Una vez en territorio español, inauguró un nuevo estudio en Madrid y llegó a conseguir la nacionalidad española en 1961. Cuando Vela invitó a Muller a conocer sus tierras del norte, el fotógrafo quedó encandilado de Asturias y terminó construyendo una casa en Andrín, Llanes, su refugio predilecto durante la jubilación.

Nicolás Muller, que nació en Oròsháza, Hungría, en 1913, en el seno de una familia judía no religiosa, a cuya tradición fue fiel estudiando Derecho y Ciencias Políticas, murió en Llanes en enero del 2000.