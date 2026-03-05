Las agrupaciones musicales aumentan su protagonismo con más citas en la Cuaresma ferrolana

La iglesia de Caranza se quedó pequeña para albergar el concierto de Nuestra Señora del Carmen Emilio Cortizas

Que su objetivo principal sea aportar la ambientación musical acorde a la escenificación que suponen las procesiones que salen a las calles de Ferrol durante la Semana Santa, otorga a las agrupaciones y bandas un papel, en ocasiones, más secundario del que merecen puesto que no solo cumplen con la misión de acompañar a las escenas de la Pasión, sino también con la no menos importante de marcar el paso a cofrades y dotaciones de portadores.

Afortunadamente, con los años han ido ensanchando su actividad no solo con ensayos que se reparten a lo largo del curso, sino también con actividades dentro y fuera de la ciudad naval. Es por ello que gran parte de la agenda de la Cuaresma pasa por citas impulsadas por estos colectivos o en las que directamente son protagonistas, empezando por la que se celebró el pasado domingo en la iglesia de Caranza a cargo de Nuestra Señora del Carmen.

A tener en cuenta

Este jueves, el calendario cofrade se detiene a las 19.00 horas en la capilla de la Orden Tercera, donde la Agrupación Musical Cristo de la Buena Muerte celebra sus primeros diez años de vida con un concierto muy especial, mientras que el sábado la cita es doble.

En Ferrol, será a las 20.00 horas en la capilla mercedaria, donde se desarrollará de mano de la Asociación Cultural Musical Acotaga “Cuando suena la Pasión”, una cita que también será solidaria al incluir un punto de recogida de alimentos dentro del proyecto social de la hermandad “Marzo también es Merced”. Por su parte, en Ortigueira, la iglesia parroquial acogerá desde las 19.30 horas el IV Festival de Cuaresma “Suena a Pasión”, con la participación de la AM Nuestra Señora del Carmen.

Más adelante, el domingo 15 de marzo, desde las 19.00, la capilla de la Orden Tercera servirá de escenario para un esperado “Homenaje al Granadero” en recuerdo de la emblemática banda, hoy desaparecida, que fue más allá de la música para convertirse en una labor social en el barrio, comandada por Alfredo Martín.

Media hora antes del comienzo saldrá un pasacalles desde Amboage con las agrupaciones Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol, Nuestra Señora del Carmen y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Además, del 15 al 21 de marzo se puede visitar en el local de la Cofradía de la Soledad (Espartero, 11), organizadora de la cita, una exposición audiovisual sobre los Granaderos, de 18.30 a 20.30 horas.

Asimismo, la Asociación Cultural Musical “Porta do Dique” de la Coral Polifónica Ferrolana del Casino organiza para el próximo viernes 20 de marzo, a las 20.00 horas, una mesa redonda que abordará “La aportación de las bandas y agrupaciones musicales a la cultura musical y a la sociedad ferrolana”.

Tendrá lugar en el primer piso de la sede de la entidad (Real, 100) y contará con la participación de responsables e integrantes de la AM Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora del Carmen y la AM Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Se trata de un evento que afronta su primera edición este año 2026 y que, como los anteriores, tiene entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Maratón musical

Otra de las novedades de este año es la convocatoria de una versión extendida del certamen de bandas “Sones Marineros” que firma la AM Nuestra Señora del Carmen de la ciudad naval. Será el 14 de marzo, arrancando a las 11.30 con la inauguración y siguiendo desde las 12.00 un total de doce horas de música cofrade hasta las 22.00.

La agrupación celebra así su décimo aniversario, en un lugar todavía por determinar, pero donde habrá cabida para un espacio de feria cofrade y para zonas en las que se pueda adquirir comida y bebida. Serán ocho las bandas participantes, de fuera de Ferrol e incluso de Galicia.