La Room Electrónica apuesta por las mujeres: Atopicx, Cece, Cintia Martís y Sofi Peries a los mandos

Sofi Peries es una de las cuatro protagonistas de la noche del sábado en La Room Cedida

La próxima edición de La Room Electrónica, este sábado 7 a partir de las 23.00 horas, estará protagonizada por cuatro mujeres DJ’s gallegas, todas ellas destacadas en el sector. Se trata de Atopicx, Cece, Cintia Martís y Sofi Peries, que se ocuparán de ofrecer una noche variada en la que sonarán estilos tan diversos como el acid, techno, Drum&Bass o Miami bass, entre muchos otros. Como siempre, la fiesta se desarrollará en la sala de la calle del Sol, que colabora esta vez con el sello local Ferror Records.

Desde Santiago de Compostela vendrá Cece (Celia Amigo), cargada con sus ritmos rotos y oscuros, y desde A Coruña, aunque es natural de Ourense, Atopicx (Cristina Pontanilla, conocida como Rapariga DJ), que repasará clásicos que van incluyen desde soul hasta punk y terminan con disco y electro.

Esta última ha pinchado en salas y eventos tanto de Galicia como de Barcelona, mientras que Cintia Martís, de Ribeira, incluso llegó hasta Berlín y Birminghan. Actualmente se pueden encontrar sesiones de la artista ribeirana en formato digital y también en 12’’, destacando las propuestas en las que fusiona ambos. Para terminar, Sofi Peries destaca por su proyecto en el que se unen la música electrónica, urbana y experimental desde una perspectiva humana y espiritual.