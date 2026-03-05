Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pinchada

La Room Electrónica apuesta por las mujeres: Atopicx, Cece, Cintia Martís y Sofi Peries a los mandos

Cuatro reconocidas DJ's gallegas protagonizan la noche de este sábado en la sala ferrolana, que colabora en esta ocasión con el sello Ferror Records

Redacción
05/03/2026 12:20
Sofi Peries es una de las cuatro protagonistas de la noche del sábado en La Room
Sofi Peries es una de las cuatro protagonistas de la noche del sábado en La Room
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La próxima edición de La Room Electrónica, este sábado 7 a partir de las 23.00 horas, estará protagonizada por cuatro mujeres DJ’s gallegas, todas ellas destacadas en el sector. Se trata de Atopicx, Cece, Cintia Martís y Sofi Peries, que se ocuparán de ofrecer una noche variada en la que sonarán estilos tan diversos como el acid, techno, Drum&Bass o Miami bass, entre muchos otros. Como siempre, la fiesta se desarrollará en la sala de la calle del Sol, que colabora esta vez con el sello local Ferror Records.

Desde Santiago de Compostela vendrá Cece (Celia Amigo), cargada con sus ritmos rotos y oscuros, y desde A Coruña, aunque es natural de Ourense, Atopicx (Cristina Pontanilla, conocida como Rapariga DJ), que repasará clásicos que van incluyen desde soul hasta punk y terminan con disco y electro.

Esta última ha pinchado en salas y eventos tanto de Galicia como de Barcelona, mientras que Cintia Martís, de Ribeira, incluso llegó hasta Berlín y Birminghan. Actualmente se pueden encontrar sesiones de la artista ribeirana en formato digital y también en 12’’, destacando las propuestas en las que fusiona ambos. Para terminar, Sofi Peries destaca por su proyecto en el que se unen la música electrónica, urbana y experimental desde una perspectiva humana y espiritual.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Sofi Peries es una de las cuatro protagonistas de la noche del sábado en La Room

La Room Electrónica apuesta por las mujeres: Atopicx, Cece, Cintia Martís y Sofi Peries a los mandos
Redacción
La manifestación del Sindicato de Estudantes tiene como punto de encuentro el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol

El Sindicato de Estudantes llama a la manifestación este viernes en Ferrol contra la violencia machista
Redacción
zona de choque de los pesqueros

Colisionan dos pesqueros frente a Cabo Prioriño
Redacción
En la foto, la "Cristóbal Colón", lanzando contramedidas durante el ejercicio Steadfast Dart

La "Cristóbal Colón", y en breve también el BAC "Cantabria", parte hacia Chipre, tras el ataque sufrido por parte de Irán
redacción ferrol