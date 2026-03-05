La pontevedresa Birdmind y la ourensana Suárez Cake ganan los premios AJE Galicia

Ganadores de los premios AJE Galicia en su XV edición Martin Barreiro

La firma pontevedresa Birmind, dedicada a la producción de tableros ecológicos a partir de residuos como la cascarilla de arroz, y la ourensana Suárez Cake, que elabora tartas de queso artesanales, fueron distinguidos este jueves en la gala de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia que se celebró en la Sala de Armas del Arsenal militar, con los premios Xove Empresario e Iniciativa Emprendedora, respectivamente.

Además, la organización repartió tres accésits. El de creación de empleo se lo llevó Auxua, una empresa de construcción y reformas de Cambre; el de Innovación, la coruñesa Metlabs –que desarrolla productos basados en la tecnología Blockchain–; y el de Responsabilidad Social Empresarial fue para La Tribu Verde, compañía viguesa de producción audiovisual.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, felicitó a los ganadores y puso en valor el trabajo del gobierno autonómico “a prol do emprendemento ligado ao territorio” y, en ese sentido, explicó que la futura estrategia en este ámbito, en fase de consultas al sector, apostará por el refuerzo de los 15 Polos de la red gallega y por su especialización “atendendo ás actividades tractoras” de su área de influencia.

González recordó que el Polo de Ferrol es el único que está situado en una área urbana y destacó que desde que se puso en marcha, a finales de 2022, se han atendido, primero en el CIS de A Cabana y desde hace unos meses en el edificio de la Cámara de Comercio, 980 proyectos y contribuido a la creación “dunhas 145 empresas”.

Por su parte, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, incidió en que la ciudad “mira ao futuro con orgullo, coa confianza de saber que o talento da xente nova é a mellor garantía de progreso”.

Además, el regidor aseguró que el hecho de que la gala se celebrase en la ciudad naval “non é unha casualidade, senón unha mensaxe de que estamos nunha cidade que sabe reinventarse”. En ese sentido, resaltó la triple candidatura de emprendedores ferrolanos que, junto con el resto de las propuestas, “son historias de superación, de riscos asumidos e de moita ilusión”.