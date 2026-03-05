Mi cuenta

La "Cristóbal Colón", y en breve también el BAC "Cantabria", parte hacia Chipre, tras el ataque sufrido por parte de Irán

La fragata más avanzada tecnológicamente de la Armada ofrecerá protección y defensa área en la zona más próxima a la isla mediterránea

Redacción Ferrol
05/03/2026 11:13
En la foto, la "Cristóbal Colón", lanzando contramedidas durante el ejercicio Steadfast Dart
En la foto, la "Cristóbal Colón", lanzando contramedidas durante el ejercicio Steadfast Dart en las pasadas semanas
La fragata "Cristóbal Colón" se incorporó  este martes, día 3, al Grupo Naval del portaaviones francés "Charles de Gaulle" para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.

Con el despliegue de la fragata, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental, después de que un dron de fabricación iraní impactara en la base británica de Akrotiri, en la isla mediterránea de Chipre, como ha subrayado Defensa.

La "Cristóbal Colón" es la fragata de la Armada española tecnológicamente más avanzada y su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot que España tiene desplegada en Turquía, ha señalado Defensa.

También estará preparada para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto de Irán.

El grupo naval se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el martes 10 de marzo.

Asimismo, se informa que, en breve, el buque de aprovisionamiento "Cantabria" saldrá a la mar para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito de los barcos por el golfo de Cádiz.

