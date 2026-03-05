La cafetería Avenida, nueva víctima dela oleada de robos en los establecimientos de Ferrol

La cafetería Avenida, sin la luna, por la que entraron los ladrones Daniel Alexandre

La desarticulación anunciada esta misma semana por parte de agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón de grupos delictivos independientes dedicados a robos con fuerza, que centraban su actividad en locales comerciales de la zona no parece haber puesto fin a la oleada de robos y vandalismo contra los establecimientos de hostelería de la zona.

Así, en la noche del pasado martes atentaron contra el local de la cervecería La Bodega de Estrella en la avenida de Esteiro y en la noche de este miércoles contra la cafetería Avenida, en la plaza de España.

Boquete en ele scaparate deBodega la Estrella Cedida

La entrada en los establecimientos se realiza de forma exprés, por parte de personas encapuchadas, de modo que no queda registrada la imagen en las cámaras, y en el caso de la cafetería Avenida destrozaron el cristal que da a la palza de España y se hicieron, en cuestión de un minuto, con la recaudación de la máquina tragaperras, que alcanzaría una cifra de unos 1.000 euros.