Diario de Ferrol

Manifestación

El Sindicato de Estudantes llama a la manifestación este viernes en Ferrol contra la violencia machista

La movilización se convoca en los institutos y universidades de Galicia

Redacción
05/03/2026 12:11
La manifestación del Sindicato de Estudantes tiene como punto de encuentro el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol
Daniel Alexandre
El Sindicato de Estudantes organiza este viernes 6, a las 12.00 horas, cuatro manifestaciones simultáneas en las principales ciudades de Galicia, entre las que se encuentra Ferrol, donde el punto de encuentro será frente al edificio de la Xunta.

“Acósannos, viólannos e mátannos: Basta!” es la principal consigna de esta movilización que ha sido convocada en todos los institutos y universidades, contra la violencia machista.

