El Sindicato de Estudantes llama a la manifestación este viernes en Ferrol contra la violencia machista

La manifestación del Sindicato de Estudantes tiene como punto de encuentro el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol Daniel Alexandre

El Sindicato de Estudantes organiza este viernes 6, a las 12.00 horas, cuatro manifestaciones simultáneas en las principales ciudades de Galicia, entre las que se encuentra Ferrol, donde el punto de encuentro será frente al edificio de la Xunta.

“Acósannos, viólannos e mátannos: Basta!” es la principal consigna de esta movilización que ha sido convocada en todos los institutos y universidades, contra la violencia machista.