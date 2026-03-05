Manifestación
El Sindicato de Estudantes llama a la manifestación este viernes en Ferrol contra la violencia machista
La movilización se convoca en los institutos y universidades de Galicia
El Sindicato de Estudantes organiza este viernes 6, a las 12.00 horas, cuatro manifestaciones simultáneas en las principales ciudades de Galicia, entre las que se encuentra Ferrol, donde el punto de encuentro será frente al edificio de la Xunta.
“Acósannos, viólannos e mátannos: Basta!” es la principal consigna de esta movilización que ha sido convocada en todos los institutos y universidades, contra la violencia machista.