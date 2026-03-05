El regreso de los “hijos pródigos” a Ferrol hace que el bacalao reine en la Semana Santa

Loli Neira está al frente de Mercabacalao en el mercado central Emilio Cortizas

“Son muchos los que vienen a pasar la Semana Santa a Ferrol con sus padres, sus abuelos... Y se cocina mucho, sobre todo aquellas cosas que la gente joven no sabe hacer”. La experiencia de Loli Neira al frente de Mercabacalao, el puesto más “salado” de cuantos se encuentran en el mercado central de A Magdalena, habla por sí sola a la hora anticiparse a las necesidades de su clientela durante este mes.

“Tradicionalmente, entre el potaje de vigilia y que estamos todavía con el frío, que apetece calentito, estos días junto a la Navidad es la época en la que más bacalao se vende”, confirma la placera, que dispone de todo tipo de cortes de este pescado tan apreciado para que se puedan hacer al gusto.

Las migas son “ideales” para hacer revueltos o croquetas, mientras que los filetes, que los hace ella misma, “gustan rebozaditos en harina y huevo o, como no tienen ni piel ni espina, también los preparan como el rape o al horno”.

Los ingredientes exóticos que triunfan en los vídeos de Instagram los tiene Loli en Ferrol: "Se están vendiendo muy bien" Más información

Asimismo, tiene palitos, que hacen las delicias de los niños y niñas; la ventresca para guisos, potajes o arroces, y “las cocochas, que salen mucho en Semana Santa también para ponerlas al pilpil, frita...”. No faltan tampoco las cabezas, “que son más de fiesta, de reunión de amigos”, y los trozos de bacalao, que “vienen de las colas, los cogotes... Son los que más se venden para cocinarlos con los garbanzos, que es lo que triunfa en las reuniones familiares”.

Atendiendo a esta última elaboración de cuchara, Loli recomienda llevarse medio kilo para hacer un potaje que pueden degustar hasta cuatro personas. ¿Y el desalado? Consciente de que puede ser esta una tarea que no todo el mundo ejecuta con la misma habilidad, la responsable de Mercabacalao anima a la clientela a pedirle consejo directamente a ella porque siempre dependerá del grosor de la pieza. Además, como los cofrades, pide buen tiempo para animar la Pasión ferrolana.