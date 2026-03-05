El ejecutivo pide 700.000 euros del 2% Cultural para la rehabilitación integral del Museo del Modernismo

El futuro Museo del Modernismo será una realidad en el inmueble de El Correo Gallegoi Daniel Alexandre

La propuesta del Concello de Ferrol al programa del 2% Cultural que convocan los Ministerios de Transportes y Movilidad Sostenible, Cultura y Vivienda y Agenda Urbana, consiste en la rehabilitación del futuro Museo del Modernismo, un centro que, como se anunció el año pasado, se instalará en uno de los referentes de ese estilo arquitectónico en la ciudad, firmado por Rodolfo Ucha, el número 186 de la calle Magdalena.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, anunció esta solicitud, cuyo importe supera los 700.000 euros, impuestos incluidos, en el transcurso de las Conversas no Parador que organiza el Club de Prensa. “É un proxecto moi ambicioso porque formula unha rehabilitación integral”, aseguró.

La iniciativa del Concello subraya los “valores excepcionales del edificio”, por tratarse de una de las obras “más emblemáticas del arquitecto Rodolfo Ucha, como prueba el hecho de que esté clasificado como nivel 1 de especial significación en el entorno”.

La adaptación del inmueble que albergó en su momento la imprenta de El Correo Gallego supondrá la división por plantas: en la planta baja será sala de exposiciones permanentes y zona de venta; la entraplanta, espacio de exposiciones permanentes; la planta alta, para muestras temporales, ambigú y aseos, y el bajocubierta, para tareas administrativas.

El Concello completa la compra del inmueble que alojará el futuro Museo do Modernismo Más información

El edificio tiene una superficie construida total de 415 metros cuadrados, distribuidos de manera irregular: 117,50 el bajo, 103 la entreplanta, 109 el primer piso y alrededor de 84,5 metros el bajocubierta.

Diáfano

La sala de exposiciones temporales, que se localizará en la planta alta, se concibe como “espacio vivo”, con muestras sobre temas relacionados con la arquitectura y en la planta baja, junto al acceso, se habilitará un espacio para la venta de objetos.

Tanto la planta baja como la entreplanta se plantean como principal espacio diáfano que vertebra el contenido del museo. Además, se instalará un ascensor y se procederá a la renovación total de las instalaciones.