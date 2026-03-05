Mi cuenta

Podología

El Congreso de Estudantes de Podoloxía de Galicia termina en el Campus de Ferrol con más charlas inspiradoras

El alumnado local no fue el único asistente, ya que el evento que continúa durante este viernes contó con público de la Universidad de León y personas expertas en el sector

Redacción
05/03/2026 22:54
Universidad inaguración jornadas de podología
Intervención de Lucía Martínez y Xuliana Lorenzo, alumnas organizadoras
Daniel Alexandre
La jornada de este viernes 6 dará por finalizada la XIV edición del Congreso de Estudantes de Podoloxía de Galicia que, un año más, organiza alumnado del Campus Industrial de Ferrol en colaboración con la Asociación Galega de Estudantes de Podoloxía de la UDC. El evento se inauguró este mismo jueves en el salón de actos Concepción Arenal con la participación no solo de alumnado de la UDC sino también de la Universidad de León, además de numerosas personas expertas del sector.

En el acto de apertura, la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, felicitó a todo el estudiantado implicado en la organización del congreso, atendiendo especialmente a la presidenta y vicepresidenta de este equipo, las alumnas de la Facultade de Enfermaría e Podoloxía, Lucía Martínez y Xuliana Lorenzo

El decano del centro, Pedro Gil, siguió esta línea de agradecimientos, de la misma manera que la concejala de Universidade, Patricia Cons, que celebró el hecho de haber mantenido “viva unha iniciativa académica durante tantos anos”, asegurando que “a Universidade é un motor de desenvolvemento, innovación e dinamización social e cultural para a cidade”.

Después de haber disfrutado de conferencias inspiradoras para el alumnado como las del jefe de la Unidade de Pé Diabético de la UCM, José Luis Lázaro, o de miembros de la ONG Podología Sin Fronteras, este viernes será el turno de profesionales como el director de Clínica Supié, Héctor Alonso, o el creador de Brain4Feet, Sergi Prades.

