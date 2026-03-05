Ferrol
Colisionan dos pesqueros frente a Cabo Prioriño
Los tripulantes han sido rescatados encontrándose sanos y salvos
El Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió a las 04. 47 horas una llamada por VHF del pesquero Cruceiro de Pazos informando de una colisión con el pesquero Peruca, que se hundió tras el impacto.
Los dos tripulantes del Peruca fueron rescatados de inmediato por el Cruceiro de Pazos, encontrándose sanos y salvos.
El hundimiento se produjo a 1,6 millas al oeste de cabo Prioriño. El Cruceiro de Pazos recuperó restos flotantes, incluidos cuatro aros salvavidas, la balsa y la radiobaliza, que estaba desactivada.
El patrón informó de ausencia de daños relevantes y puso rumbo a Lorbé para desembarcar a los rescatados, continuando luego hacia Sada.