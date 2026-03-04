Una de las mayores expertas en Torrente Ballester, Carmen Becerra, charla en la Casa do Patín

Carmen Becerra conversará con la periodista local Ada Romero Cedida

La biblioteca de la Casa do Patín será el próximo escenario de los “Faladoiros Literarios”, el ciclo de distendidas conversaciones entre figuras destacadas del mundo de la literatura y periodistas locales que organiza el Concello de Ferrol en colaboración con el Campus Industrial de la UDC. En esta ocasión, el martes 10 a las 19.00, la protagonista será una de las mayores expertas a nivel internacional en la obra del escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester, Carmen Becerra, que charlará con Ada Romero, de la Cadena Cope.

Carmen Becerra (Santiago de Compostela, 1954) es doctora en Filología Hispánica por la USC y, hasta el año pasado que se jubiló, profesora en la UVigo. Actualmente es la directora cultural de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, con sede en la capital de Galicia, y miembro de su patronato por designación testamentaria. Asimismo, fundó y dirige la revista “La Tabla Redonda. Anuario de Estudios Torrentinos” y de la colección Biblioteca Gonzalo Torrente Ballester en la Editorial Académica del Hispanismo.

Además, la investigadora comisarió varias exposiciones centradas en el escritor ferrolano, entre las que se encuentra la que se inauguró en 2024 en la Biblioteca Nacional, en Madrid, y que también se expuso en el centro cultural Torrente Ballester de Ferrol. Este coloquio, como el resto del ciclo, está abierto a todo el público interesado de forma gratuita, siempre que se formalice inscripción, antes del lunes a las 14.00, a través del correo electrónico vcfrs@udc.gal o del teléfono 881 013 800.